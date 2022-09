Balmain S/S 2023: H Cher έκλεισε τo show του Olivier Rousteing όπως μόνο η Cher μπορεί

To show υπερθέαμα του Olivier Rousteing έκλεισε με τη Cher

«Όλοι είδαμε την κλιματική αλλαγή αυτό το καλοκαίρι. Όλοι είδαμε φωτιές σε όλο τον κόσμο. Και επιστρέφοντας με μια παράσταση τον Σεπτέμβριο, σκεπτόμενοι αν το παντελόνι μας θα είναι ψηλόμεσο ή χαμηλόμεσο — μου φαίνεται κάπως μάταιο». Αυτά είπε ο Olivier Rousteing πριν από το show του για τον Balmain στην Paris Fashion Week .

O ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι αυτή η συλλογή ήταν 100% βιώσιμη, είχε όμως χρησιμοποιήσει υφάσματα από χαρτί, από μπανάνα και από λυγαριά (στην ραπτική) για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρόσθεσε «Στο τέλος της ημέρας δεν είναι θέμα γούστου και αισθητικής». Όταν αντιμετώπισε τη σκληρή αλήθεια -ότι όλη η μόδα είναι ουσιαστικά μη βιώσιμη λόγω της εφήμερης φύσης της- είπε πειστικά ότι το συνεχιζόμενο έργο του είναι να ριζοσπαστικοποιήσει την αλυσίδα εφοδιασμού του προς το καλύτερο.

Oι σιλουέτες είχαν ανατρεπτικούς όγκους και ανοίγματα. Ο Rousteing πειραματίστηκε όχι μόνο με τα διαφορετικά υλικά αλλά έπαιξε με τις λεπτομέρειες που τόσο λατρεύει. Tα prints είχαν επίσης θέση στην συλλογή, με φτερωτούς έρωτες και αγγέλους από την μία και prints από φωτιές που μαίνονταν από την άλλη.

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η Cher, η οποία εμφανίστηκε στο φινάλε του με τον Rousteing στην πασαρέλα. Το look της της ήταν πολύ If I Could Turn Back Time, και πράγματι, στα 76 της, έμοιαζε o χρόνος να έχει σταματήσει για εκείνη.

