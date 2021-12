Editor's Choice: Προτάσεις για χριστουγεννιάτικα δώρα που θα τον ενθουσιάσουν

Ο Δεκέμβρης ήρθε και είναι αφιερωμένος στις γιορτές και τα δώρα προς τους αγαπημένους μας! Ανυπομονούμε για όλα τα parties και τις εκδηλώσεις στις οποίες θα παραβρεθούμε αλλά και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Όσο περνούν οι μέρες τόσο εντείνονται οι προετοιμασίες και η διάθεση μας φορά τα γιορτινά της. To ίδιο και το σπίτι και η γκαρνταρόμπα μας.

Η to do list μας περιλαμβάνει φυσικά πολλές βόλτες και shopping μέχρι τελικής πτώσεως -ή τουλάχιστον μέχρι να βρούμε τα κατάλληλα δώρα που θα φέρουν χαρά στα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Με τα παιδιά τα πράγματα είναι κάπως πιο εύκολα. Στην πραγματικότητα ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν για τα Χριστούγεννα και το έχουν ήδη ζητήσει από τον Άγιο Βασίλη (ή έχουν απαιτήσει από εμάς). Τι γίνεται όμως με τους άνδρες της οικογένειάς μας που τείνουν να είναι πιο αναποφάσιστοι;

Αφήστε το επάνω μας. Πήγαμε στο υπέροχα στολισμένο Golden Hall και βρήκαμε όλα εκείνα τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τον αγαπημένο σας, τον μπαμπά,τον γιο, τον αδερφό ή τον κολλητό σας!

1. Το backpack

Πρακτικό και στιλάτο, ένα αξεσουάρ που θα φοράνε από το πρωί μέχρι το βράδυ καθώς θα έχει όλα τους τα απαραίτητα για την κάθε μέρα. To κομψό σακίδιο από Calvin Klein Jeans με το μοντέρνο design είναι ιδανικό για άνδρες κάθε ηλικίας.



Calvin Klein

2. Μια καλή γραβάτα

Θα ντύσει με κομψότητα κάθε επίσημη εμφάνισή του. Επισκεφθήκαμε το κατάστημα Brooks Brothers και επιλέξαμε μία με festive διάθεση και κλασική μπορντό απόχρωση που ταιριάζει τόσο με το γκρι όσο και με το μαύρο κοστούμι του.

Brooks Brothers

3. Το σακάκι

Ένα κλασικό και διαχρονικό σακάκι είναι απαραίτητο σε κάθε ανδρική ντουλάπα. Επιλέξαμε από το κατάστημα Sandro ένα σακάκι σε κλασική γραμμή αλλά και σε ένα από τα πιο ευκολοφόρετα χρώματα για κάθε περίσταση.

Sandro

4. To δερμάτινο jacket

Kάθε άνδρας θα λατρέψει ένα κομψό δερμάτινο jacket. Είναι το must have πανωφόρι για casual looks που θα εξασφαλίσει σε όποιον το προσφέρετε προστασία από το κρύο με στιλ. Εμείς επιλέξαμε ένα μαύρο jacket από το αγαπημένο μας κατάστημα Trussardi!

Trussardi

5. Το δερμάτινο πορτοφόλι

Ένα safe, αλλά ταυτόχρονα πολύ χρηστικό δώρο για κάθε άνδρα. Ένα από τα πιο κομψά πορτοφόλια, που βρήκαμε στο κατάστημα Type Center, μας κέρδισε αμέσως με το διαχρονικό minimal design του.

Type Center

6. Το sporty set ρολόι και beanie

Δύο ακόμα δώρα που θα τον ενθουσιάσουν βρήκαμε στο κατάστημα Diesel. Φοριούνται μαζί ή και χώρια: Tο μαύρο, μάλλινο σκουφάκι με το λογότυπο σε αντίθεση και ένα ρολόι με sporty σχεδιασμό και πολυτελές χρυσαφένιο καντράν.

Diesel

7. Το ζακάρ πλεκτό

Cozy και stylish πλεκτό, ιδανικό για τις κρύες μέρες του χειμώνα. Το πουλόβερ με σχέδια είναι fun και σοφιστικέ. Αποτελεί ένα από τα πιο «εύκολα» δώρα, στο κατάστημα Gap βρήκαμε υπέροχες επιλογές για κάθε τύπο άνδρα.

GAP

8. Το φούτερ

Το must have item για μια sporty εμφάνιση στο γυμναστήριο αλλά και έξω από αυτό. Στο Runner Store θα βρείτε μεγάλη ποικιλία για τους πιο sportive αγαπημένους σας.

Runner Store

Τα καταστήματα του Golden Hall θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές 12&19/12 11:00-20:00.