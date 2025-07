Tα σανδάλια που θα φορέσεις με τα πάντα αυτό το καλοκαίρι είναι τόσο άνετα, όσο και τα sneakers σου

Υπάρχει ένα στιλ σανδάλια που συνδυάζει άνεση και κομψότητα με τον πιο σικάτο τρόπο

Tα cage ή αλλιώς fisherman sandals είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στο κοινό της μόδας από το καλοκαίρι του 2021, χάρη φυσικά στον οίκο The Row και, ακόμη μέχρι και σήμερα αποτελούν το go – to κομμάτι του καλοκαιριού.

Εκτός από την κομψότητά τους, τα fisherman sandals είναι ευέλικτα και φινετσάτα, μπορείς να τα φορέσεις το πρωί στο γραφείο αλλά και στην απογευματινή έξοδό σου. Σκέψου ένα jort με ένα απλό t-shirt για μια πιο casual εμφάνιση ή από την άλλη ένα φόρεμα αέρινο με ρομαντικές λεπτομέρειες.

Στις street style εμφανίσεις των πιο κομψών γυναικών πάντως έχουμε δει κάθε στιλ ενώ και διάσημες γυναίκες όπως είναι η Χάιλι Μπίμπερ και η Κέιτι Χολμς, «ορκίζονται» στη φινέτσα τους και τα φορούν στις εμφανίσεις τους.

Αν λοιπόν θέλεις να τα προσθέσεις στη συλλογή σου, στην αγορά θα βρεις δερμάτινα, jelly και σουέτ κομμάτια που θα ταιριάξεις με οτιδήποτε έχεις στην γκαρνταρόμπα σου. Είτε επιλέξεις κλασικό μαύρο χρώμα, είτε λευκό ή καφέ, το μόνο σίγουρα είναι ένα: θα το φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα νιώθεις τόσο άνετη, σαν να φοράς sneakers.

5 + 1 fisherman sandals για να διαλέξεις

Δερμάτινα πέδιλα με λουράκια/ Δες εδώ

Stradivarius

Ταμπά δερμάτινα σανδάλια/ Δες εδώ

Tsakiris Mallas

Λευκά chunky σανδάλια/ Δες εδώ

MODIVO

Jelly σανδάλια/ Δες εδώ

H&M

Σουέτ καφέ σανδάλια/ Δες εδώ

epapoutsia.gr

Δερμάτινα μαύρα σανδάλια/ Δες εδώ