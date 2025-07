4 αξεσουάρ που θα αναβαθμίσουν τα καλοκαιρινά σου looks χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Ακόμη κι αν δεν ανανεώσεις τη συλλογή σου, κάθε outfit θα μοιάζει «φρέσκο»

Αν νιώθεις πως η καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα χρειάζεται μια ανανέωση αλλά δεν είσαι σε shopping mood τότε μπορείς να προσθέσεις μερικά αξεσουάρ που είναι τάση αυτό το καλοκαίρι και να δώσεις μια αύρα ανανέωσης, χωρίς ιδιαίτερο κόπο- και με ελάχιστο κόστος.

Από τη δερμάτινη ζώνη που δίνει νότες κομψότητας σε ένα basic look μέχρι τα κοσμήματα που δίνουν ντελικάτα vibes, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά από τα πιο hot αξεσουάρ της σεζόν που θα κάνουν κάνε εμφάνισή σου να μοιάζει πιο updated από ποτέ.

4 αξεσουάρ που θα αναβαθμίσουν την γκαρνταρόμπα σου με σχεδόν μηδενικό κόστος

Η μαύρη ζώνη

Μια μαύρη ζώνη μπορεί να αναβαθμίσει ένα look, πόσο μάλλον αν έχει εκκεντρικές λεπτομέρειες, όπως μια σκαλιστή αγκράφα ή τρουκς. Σκέψου ένα λευκό tank top με μια μαύρη βερμούδα πόσο πιο κομψή και chic θα δείχνει με μια statement ζώνη.

Marks & Spencer

Σανδάλια με μεταλλικές λεπτομέρειες

Τα σανδάλια με τις μεταλλικές λεπτομέρειες που μοιάζουν με κόσμημα είναι η πιο κομψή εμμονή των fashion lovers αυτό το καλοκαίρι. Τα toe ring sandals δίνουν κύρος και μια μοναδική φινέτσα που μπορεί να κάνει κάθε look να δείχνει πιο stylish.

Stradivarius

Τα κολιέ με charms ή στοιχεία της θάλασσας

Τα κολιέ, ιδίως εκείνα με τα charms ή τα στοιχεία της θάλασσας δίνουν μια φρεσκάδα σε κάθε look. Οι γυναίκες της μόδας τα επιλέγουν περισσότερο από ποτέ και στην αγορά θα βρεις σχέδια για κάθε γούστο.

Zara

Τα silk scarfs

Φυσικά από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το μεταξωτό μαντήλι. Έχει γίνει το must have αξεσουάρ του καλοκαιριού και μπορεί να φορεθεί με αμέτρητους τρόπους αναβαθμίζοντας κάθε look. Είτε το φορέσεις στα μαλλιά σου, είτε σαν ζώνη, θα κάνει κάθε outfit να δείχνει fresh και στιλάτο.

attica



