Eσπαντρίγιες: Πώς να φορέσεις το αγαπημένο καλοκαιρινό παπούτσι των Γαλλίδων - 5 επιλογές για να διαλέξεις

Οι εσπαντρίγιες που πρέπει να έχει η συλλογή σου

Το καλοκαίρι είναι πια μια ανάσα μακριά και μαζί με εκείνο έρχονται και τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας που θα δώσουν αέρινα και ανάλαφρα vibes σε κάθε outfit μας. Μέσα στα items που επιστρέφουν βρίσκονται και οι εσπαντρίγιες.

Ανάμεσα στα καλοκαιρινά παπούτσια, τα σανδάλια, τα mules και τα slingbacks, το καλοκαίρι έχει το δικό της go – to ζευγάρι παπουτσιών. Με ή χωρίς τακούνια, οι εσπαντρίγιες αποτελούν ένα από τα πιο ακαταμάχητα παπούτσια της εποχής, που χαρίζουν άνεση και κομψότητα ενώ συνάμα δίνουν μια μοναδική υφή σε κάθε look.

Πρόκειται είναι ένα παπούτσι που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και προέρχεται από την περιοχή της Καταλονίας στην Ισπανία. Αρχικά ήταν το παπούτσι που προτιμούσαν οι αγρότες, λόγω των ανθεκτικών υλικών, συνήθως είναι κατασκευασμένες από εσπάρτο, ένα ανθεκτικό υφαντό υλικό που χρησιμοποιείται και για την παραγωγή καλαθιών και διαφόρων ειδών χειροτεχνίας, αλλά και της λειτουργικής γραμμής τους.

Πώς να τις φορέσεις



Σήμερα οι εσπαντρίγιες είναι ένα από τα αγαπημένα καλοκαιρινά παπούτσια- και όχι άδικα.

Δεν είναι λίγες οι φορές που τις έχουμε δει στις συλλογές των πιο κομψών γυναικών. Αποτελεί το αγαπημένο ζευγάρι παπουτσιών των Γαλλίδων για αυτή την εποχή ενώ η Λετίθια και άλλες royal κομψές γυναίκες το προσθέτουν κάθε χρόνο στις συλλογές τους.

Πολλοί σχεδιαστές έχουν επαναπροσδιορίσει το κλασικό στιλ τους, με τη Chanel να το ανανεώνει κάθε σεζόν τις με το λογότυπο διπλού C. Επιπλέον η Ganni έχει επανασυστήσει το κλασικό παπούτσι του καλοκαιριού φέρνοντας σχέδια με δερμάτινα λουράκια και χοντρά μεταλλικά στοιχεία.

Όσον αφορά το styling τώρα, σε όλες τους τις παραλλαγές ταιριάζουν με όλα τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας. Από τις φλατ εσπαντρίγιες στις πλατφόρμες ή εκείνες με το χοντρό τακούνι, στην αγορά υπάρχει ποικιλία που καλύπτει κάθε γούστο.

Μπορείτε να τις συνδυάσετε με μία παντελόνα και ένα λινό πουκάμισο για ένα αέρινο look, με ένα φόρεμα ή ακόμη και μια τζιν βερμούδα για all day εμφανίσεις.

Παρακάτω έχουμε φτιάξει μια λίστα με τις εσπαντρίγιες που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου

Εσπαντρίγιες Tommy Hilfiger/ Δείτε εδώ

Answear

Μαύρες εσπαντρίγιες Castañer/ Δείτε εδώ

MODIVO

Εσπαντρίγιες με ανάγλυφο λογότυπο Ralph Lauren/ Δείτε εδώ

NOTOS

Λευκές εσπαντρίγιες DeeZee/ Δείτε εδώ

epapoutsia.gr

Δετή εσπαντρίγια Stradivarius/ Δείτε εδώ