Πέντε λόγοι για να αποκτήσεις Cinobo, την πλατφόρμα που κάνει το σπίτι σου σινεμά

Το καλοκαιράκι έρχεται και οι ταινίες συνεχίζουν να μας κρατούν παρέα, για να κάνουν τα ζεστά βράδια ακόμα πιο όμορφα.

Και σίγουρα υπάρχουν αυτοί που προτιμούν τα θερινά σινεμά, για να απολαύσουν μία ταινία. Υπάρχουμε, όμως, κι εμείς, που, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, προτιμούμε να μείνουμε στο σπίτι, κάτω από τη δροσιά που προσφέρει το air condition. Σε ένα σαλόνι μαζί με την παρέα, να απολαμβάνουμε το φαγητό μας, βλέποντας τις αγαπημένες μας ταινίες.

Και το Cinobo μας κάνει την καλύτερη συντροφιά, με πάνω από 150 ταινίες από τις Κάννες, τις σημαντικότερες ταινίες των τελευταίων ετών σε Α’ προβολή και τα πιο ξεχωριστά αφιερώματα. Μέσα από τη μεγάλη γκάμα που διαθέτει, βρίσκουμε αυτό που μας ταιριάζει.

Η θερινή σεζόν, λοιπόν, στο Cinobo έρχεται με εκατοντάδες, ολόφρεσκες, αλλά και κλασικές ταινίες για όλα τα γούστα, που ο καθένας μπορεί να δει όπου και όποτε θέλει. Τι εννοούμε; Ότι μόλις κανονίσετε τις διακοπές σας, μπορείτε να βάλετε στην... βαλίτσα και το Cinobo, για να είστε κατάλληλα εξοπλισμένοι για το καλοκαίρι.

Κι εδώ είναι οι πέντε (συν ένας) λόγοι που το ξεχωρίζουμε κι αξίζει κι εσείς να κάνετε την καλύτερη - κινηματογραφική - επένδυση του καλοκαιριού:

1. Με το Cinobo έχετε αυτόματα δωρεάν εισιτήρια για θερινά σινεμά

Βλέπουμε ταινίες με όποιο τρόπο μπορούμε, και φυσικά και στα θερινά, όπως προαναφέραμε. Με τη μηνιαία συνδρομή στα 7.99€ δεν έχετε μόνο πρόσβαση από όλες τις συσκευές σας στη μεγαλύτερη, πιο επιλεκτική και πιο ενημερωμένη online ταινιοθήκη, αλλά και ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ για θερινά, κάθε εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη! Διαλέξτε ταινία και αίθουσα εδώ και πηγαίντε με το εισιτήριο δώρο των Cinobo Nights για να απολαύσετε σινεμά σε όλες τις οθόνες!

2. Κάθε μήνα λίστες εκλεκτών καλεσμένων στο Guest Picks

Ποιες είναι οι αγαπημένες ταινίες του σινεκριτικού Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου ή του λατρευτού τραγουδοποιού, ερμηνευτή και μεγάλου σινεφίλ, Φοίβου Δεληβοριά; Ένας νέος καλεσμένος κάθε μήνα κάνει λίστα με τις αγαπημένες του ταινίες, μας μιλά για αυτές κι εσείς τις βλέπετε πού αλλού; Μόνο στο Cinobo. Και δεν θέλετε να χάσετε τους επόμενους.

3. Μοναδικό curated πρόγραμμα, για να πηγαίνει πακέτο ειδικά με το καλοκαίρι

Μην ξοδεύεστε στο άπειρο scrolling. Ταξιδέψτε μαζί μας σε μια αυθεντική κινηματογραφική Dolce Vita (κυριολεκτικά έρχεται το Dolce Vita!). Ξεκινήστε το ταξίδι σας με το μεγαλύτερο αφιέρωμα που έγινε ποτέ στο μεγαλύτερο φεστιβάλ του πλανήτη, με 150 ταινίες των Καννών, μέσα από 20 λίστες ταινιών που θα σας ταξιδέψουν στο φεστιβάλ… αλλιώς! Ποιες ταινίες αδικήθηκαν; Ποιους σκηνοθέτες γνωρίσαμε στο φεστιβάλ και τώρα σκηνοθετούν superhero movies; Συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένο κλασικό ιταλικό σινεμά, αναπάντεχες ταινίες - έκπληξη από τους Ντενί Βιλνέβ, Γουόνγκ Καρ Γουάι και Γκασπάρ Νοέ, αλλά και δροσερά ταξιδιάρικα αφιερώματα, που θα σας στείλουν σε παραλίες, πισίνες και γεύματα κάτω από τ’ αστέρια.

4. Οι τοπ arthouse ταινίες της χρονιάς aka Cinobo Exclusives

Τα Cinobo Exclusives είναι νέες ταινίες σε Α’ προβολή που θα απολαύσεις αποκλειστικά στην πλατφόρμα. Ουσιαστικά είναι οι τοπ arthouse ταινίες της χρονιάς, ό,τι έχουν αγαπήσει περισσότερο φεστιβάλ και κριτικοί. Η must see ελληνική ταινία «Μαγνητικά Πεδία», η νέα ταινία του Ντάριο Αρτζέντο με τίτλο «Μαύρα Γυαλιά», αλλά και «Οι Ροδακινιές του Αλκαράς» που κέρδισαν τη Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο θα έρθουν όλα, αποκλειστικά στο Cinobo. Και αν έχεις χάσει το «Σημείο Βρασμού», το «Full Time», την «Μπενεντέτα», το «Titane», το «Πρόστιμο» ή το «Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό» που ήταν τα must see του χειμώνα, θα τα βρεις κι αυτά αποκλειστικά στα Cinobo Exclusives!

5. Offline (και summer) mode on

Δεν ξέρουμε για σένα, αλλά εμείς «ταξιδεύουμε» ήδη σε ακρογιαλιές και ξερονήσια. Στον πηγαιμό για την Τήλο, ας πούμε, τι καλύτερο από το να δείτε μια ταινία (προλαβαίνετε και επτά, αν είστε hardcore ταινιόφιλοι) σε offline mode από την εφαρμογή του Cinobo. Ναι. Μην ξοδεύετε τα data σας και μη ζητάτε wifi. Πηγαίντε στην watchlist σας και κατεβάστε στην εφαρμογή όλα τα must sees που δεν έχετε προλάβει να δείτε τον χειμώνα και όλα τα καλοκαιρινά new in, για να σας κρατήσουν παρέα στο πλοίο, στο αεροπλάνο, στη σκηνή! Δείτε εδώ πόσο απλό είναι.

+1. Μια νέα ταινία κάθε δυο μέρες

Ο παραπάνω τίτλος μιλάει από μόνος του. Δεν θα βαρεθείτε ποτέ. Η μόνη πλατφόρμα που φέρει μία νέα (σούπερ) ταινία κάθε δυο μέρες. Γιατί φροντίζουμε να επιλέξουμε τα καλύτερα για εσάς.

Περιηγηθείτε στον μαγικό κόσμο του Cinobo και χαθείτε σε μια συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία!