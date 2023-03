Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας: Ένα μουσείο για όλους με νέα προγράμματα για οικογένειες, νέους και ενηλίκους

Ένα ταξίδι στον χρόνο, στον αθλητισμό και σε ένα προορισμό που κάθε άνθρωπος πρέπει να επισκεφτεί

Ιστορία, αθλητισμός, συγκίνηση. Ένα τρίπτυχο που με μία πρώτη ματιά θα μπορούσε κανείς να πει ότι συνοψίζει την εμπειρία που μας περιμένει στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, το οποίο βρίσκεται μέσα στο εμπορικό κέντρο Golden Hall.

Ένα πραγματικό «κόσμημα» και μία μοναδική πηγή γνώσης και ψυχαγωγίας που παρέχει σε κάθε επισκέπτη όλες τις πληροφορίες που (δεν) ήξερε, με τον πιο μοντέρνο, tech oriented αλλά και βιωματικό τρόπο.

Θέλοντας κι εμείς να ζήσουμε αυτήν την εμπειρία, επισκεφτήκαμε το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας και τη μόνιμη έκθεσή του. Βηματίζοντας και περιδιαβαίνοντας στις επιβλητικές, ντυμένες με ιστορικές στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων, αίθουσες του Μουσείου και γνωρίζοντας την ιστορία τους μέσα από τα δικά του «μάτια», ζήσαμε εμπειρίες και ανακαλύψαμε τους σταθμούς που οι Ολυμπιακοί Αγώνες ακολούθησαν με τον πιο διαδραστικό τρόπο.

Τα προγράμματα “Agon, an Olympic Legacy” και «Πάμε Ολυμπιακό Μουσείο» αλλάζουν την παραδοσιακή εμπειρία της επίσκεψης σε μουσείο

Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας προσφέρει δύο εναλλακτικούς τρόπους περιήγησης σε Οικογένειες (και όχι μόνο).

Με τη δράση «Πάμε Ολυμπιακό Μουσείο» και την αγορά ενός ομαδικού εισιτηρίου (άνω των 5 ατόμων) ή ενός οικογενειακού εισιτηρίου, από Παρασκευή έως και Κυριακή, όλοι οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μία μοναδική δωρεάν περιήγηση στους χώρους της μόνιμης έκθεση (κατόπιν διαθεσιμότητας).



Ενώ με τη δράση «Agon Family» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Agon, an Olympic Legacy» με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όλες οι οικογένειες περιηγούνται την έκθεση, παίζοντας! Δηλώνοντας τη συμμετοχή τους επιτόπου στην υποδοχή του Μουσείου, παραλαμβάνουν δωρεάν το «Family kit», που περιέχει τα υλικά για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι θησαυρού που παίζουν μαζί μεγάλοι και μικροί. Ο νικητής του παιχνιδιού αναδεικνύεται και βραβεύεται στα πρότυπα των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας!!

«Listen to Our Story», η περιήγηση που αφηγείται την ιστορία του Μουσείου σε όλους



Εμείς, παράλληλα με το παιχνίδι, σε κάθε βήμα της πορείας μας ανακαλύπταμε κι από κάτι συναρπαστικό. Πέρα από τις γνώσεις, όμως, το ενδιαφέρον ήταν στη διαδραστικότητα της εμπειρίας. Δεν παρατηρούσαμε μόνο οπτικά τα εκθέματα, αλλά μπορούσαμε και να ακούσουμε ηχητικά αφηγήματα, μέσω του κινητού μας, για την εκάστοτε αίθουσα. Υπάρχει, μάλιστα, επιλογή ανάμεσα σε Ελληνικά και Αγγλικά, ενώ στους χώρους του Μουσείου βρίσκονται και απτικά εκθέματα με επίσης ηχητικές περιγραφές, αλλά και επιγραφές σε κώδικα Μπράιγ - όλα αυτά στο πλαίσιο της περιήγησης «Listen to Our Story» που επίσης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Agon, an Olympic Legacy» για να μπορούμε να γίνουμε όλοι μέρος αυτού του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών που βιώνουν οπτική αναπηρία με τον συνοδό τους.

Εξερεύνησε την Αθήνα, ως Ολυμπιακή Πρωτεύουσα μέσα στο Μουσείο και στην πόλη με το «Αgon, Classic Researcher»



Αναζητώντας τι άλλο προσφέρει η εμπειρία μιας επίσκεψης στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, ανακαλύψαμε τη διάθεση της θεματικής περιήγησης «Agon, Classic Researcher» του προγράμματος «Agon an Olympic Legacy». Με σημείο αναφοράς την Αθήνα ως Ολυμπιακή πρωτεύουσα, ένας έντυπος οδηγός ο οποίος μας καθοδηγεί σε 25 τεκμήρια και σταθμούς στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου που αναδεικνύουν σημαντικά μνημεία και τοποθεσίες μέσα στην Αθήνα (πχ. Παναθηναϊκό στάδιο, Ολυμπιακό στάδιο κ.α.), και μας καλούν να τα προσεγγίσουμε με διαφορετική ματιά. Σημεία από τα οποία περνάμε, πολλές φορές δίχως να γνωρίζουμε τη σημασία τους στην πορεία των Ολυμπιακών Αγώνων.



Κλείνοντας την εμπειρία της επίσκεψης με μια αίσθηση περηφάνειας



Στο τελευταίο τμήμα της μουσειακής μας διαδρομής νιώσαμε δέος και συγκίνηση στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται μετάλλια και προσωπικά αντικείμενα κορυφαίων Ελλήνων αθλητών. Εκεί βρίσκονται η στολή προπόνησης ρυθμικής γυμναστικής της Κλέλιας Πανταζή από το Σίδνεϊ το 2000 και σε περίοπτη θέση το προστατευτικό θώρακος Ταεκβοντό του Αλέξανδρου Νικολαΐδη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Ένα απόκτημα που προσφάτως συμπληρώθηκε από το ασημένιο του μετάλλιο που εκτίθεται στην αίθουσα του 2004.

Παρελθόν, παρόν και μέλλον μέσα από την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων παρουσιάζονται με τα πιο σύγχρονα μέσα, και το «ταξίδι» μας στους Αγώνες μέσα από αντικείμενα μέγιστης ιστορικής σημασίας, από δάδες που κρύβουν συναισθήματα, και από Ολυμπιακές ιστορίες, μας έδειξε ότι η έννοια του Αγώνα δεν αναφέρεται μόνο στον αγώνα των αθλητών και των αθλητριών αλλά και για τον προσωπικό αγώνα που δίνει ο κάθε άνθρωπος καθημερινά.

Μη χάσετε αυτό το ταξίδι στον χρόνο, στον αθλητισμό και την ιστορία, σε έναν προορισμό που κάθε άνθρωπος πρέπει να επισκεφτεί.

Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας:

Εμπορικό Κέντρο Golden Hall

Ώρες λειτουργίας:

Χειμερινό Ωράριο (01/10 – 31/5)

Δευτέρα – Πέμπτη 09:00 - 17:00

Παρασκευή 09:00 – 21:00

Σάββατο - Κυριακή 10:00 – 21:00

Καλοκαιρινό Ωράριο (01/06 – 30/9)

Δευτέρα – Κυριακή 10:00- 21:00

Πληροφορίες:

+30 210 688 5560

www.athensolympicmuseum.org

e-mail: [email protected]