Τέμπη: Οι εικόνες που ξεχώρισαν από το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

«Καμία συγκάλυψη του εγκλήματος» ζητούν οι πολίτες

Παραπάνω από 10 χιλιάδες άνθρωποι, έδωσαν το παρόν στο κέντρο της Αθήνας εχθές την Κυριακή- ενώ ειρηνική διαδήλωση πραγματοποιήθηκε και το βράδυ της Παρασκευής, με την πλατεία Συντάγματος να πλημμυρίζει από κόσμο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι νεκροί φτάνουν τους 57, ενώ παράλληλα υπάρχει μεγάλη σύγχυση και με τους αγνοούμενους.

Μικροί και μεγάλοι, τις τελευταίες ώρες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και τίμησαν τους νεκρούς των Τεμπών, σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο. «Σήμερα μετρηθήκαμε και είμαστε λιγότεροι», τόνισε ο Νίκος Λάζου, πρόεδρος του Σωματείου Προσωπικού της «Hellenic Train». Από το βήμα της συγκέντρωσης κάλεσε τον κόσμο να τηρήσει ενός λεπτού σιγή τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων.

#Greece - PM ‘sorry’ over fatal train crash. Most dangerous railway system in Europe under an unprecedented spotlight. Exposed not only the lack of safeguards, but also the absence of properly functioning signals that could have warned of the crash https://t.co/tgUQZNXJSx #Τέμπη pic.twitter.com/UcEj8OIxkm