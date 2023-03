Emily Ratajkowski: Όσα την έκαναν να βάλει τέλος στον γάμος της - Η τοξική σχέση και τα αντικαταθλιπτικά

To γνωστό μοντέλο και ηθοποιός θέλησε να παρακινήσει τις γυναίκες να εμπιστεύονται το ένστικτο τους και να βρίσκουν το θάρρος να αποχωρούν από τοξικές σχέσεις, ακόμη και αν έχουν αποκτήσει παιδί ή είναι παντρεμένες

Κάποτε έμοιαζαν ένα ταιριαστό ζευγάρι και όλοι μιλούσαν για έναν θυελλώδη έρωτα που γρήγορα εξελίχθηκε σε γάμο. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε για πρώτη φορά την Emily Ratajkowski και τον Sebastian Bear-McClard τον Φεβρουάριο του 2018, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε και ο γάμος του ζευγαριού.

Μετά από 4 χρόνια γάμου και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2022, το ζευγάρι αποφάσισε τελικά να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, με τα δημοσιεύματα περί απιστίας του Sebastian να κατακλύζουν τα διεθνή μέσα.

Ερχόμενοι στο σήμερα, η Emily αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον χωρισμό της από τον παραγωγό, στις δυσκολίες που πέρασε όσο βρισκόταν στον συγκεκριμένο γάμο, αλλά και στην απόφαση της να φύγει από αυτή τη δυστυχισμένη σχέση, όπως η ίδια αποκάλυψε. To 31χρονο μοντέλο βρέθηκε αυτή τη φορά στο podcast «Going Mental», και δήλωσε επίσης πως δεν είχε το κουράγιο να βγει από αυτή τη τοξική σχέση νωρίτερα. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως δοκίμασε να πάρει και αντικαταθλιπτικά, προκειμένου να νιώσει καλύτερα.

Emily Ratajkowski Reveals She Didn't Have 'Courage' to End Her Marriage 'For a Long Time' https://t.co/K70wg7Przj