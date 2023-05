O Pedro Pascal έπαθε κάποτε μόλυνση στα μάτια από fans του Game Of Thrones

Ο διάσημος ηθοποιός έθεσε σε κίνδυνο μέχρι και την υγεία του, για χάρη των θαυμαστών του

Αγαπάμε τον Pedro Pascal και εκείνος μας το ανταποδίδει, τόσο με τις ερμηνείες του και τις στιλιστικές του επιλογές, όσο και με τα αστεία (ή και όχι) περιστατικά που μοιράζεται μαζί μας. Αυτή τη φορά βρέθηκε στο podcast «Actor’s Roundtable» του Hollywood Reporter και αναφέρθηκε σε μια μόλυνση που είχε πάθει στα μάτια, εξαιτίας των θαυμαστών που ζητούσαν να φωτογραφηθούν μαζί του.



Και πώς ακριβώς το έπαθε αυτό; Μπορεί να τον γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από τον ρόλο του στο «Last of Us», όμως ο Pedro Pascal πριν από τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά, είχε λάβει επίσης μέρος σε μια ακόμη μεγάλη (θα έλεγε κανείς) παραγωγή, που δεν είναι άλλη από το «Game Of Thrones».



Στο «Game Of Thrones» ο Pascal είχε έναν μικρό μεν αλλά εμβληματικό ρόλο που αγαπήθηκε όσο λίγοι. Συγκεκριμένα υποδύθηκε τον Oberyn Martel, ο οποίος πέθανε στη σειρά όταν ο «Mountain» του έβγαλε κυριολεκτικά τα μάτια και του συνέθλιψε τo κρανίο σε *εκείνη* τη μάχη -όλοι θυμάστε πια. Η σκηνή του θανάτου του Martel έγινε τόσο viral, ώστε όταν οι fans συναντούσαν στον δρόμο τον ηθοποιό, του ζητούσαν να βγουν μαζί φωτογραφία, αλλά με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

«Θυμάμαι, στην αρχή, εξαιτίας του Game of Thrones και του τρόπου με τον οποίο πέθανε ο χαρακτήρας μου… οι άνθρωποι ήθελαν να βγάλουν selfie με τον αντίχειρά τους στα μάτια μου. Και στην αρχή, ήμουν τόσο ένθερμος και χαρούμενος για την επιτυχία του χαρακτήρα στη σειρά, και τους άφηνα! Και θυμάμαι ότι έπαθα μια μικρή μόλυνση στα μάτια». Πώς να μην τον αγαπάς μετά; Αν και το να αφήνεις κόσμο στη Νέα Υόρκη να βάζει τα δάχτυλα του στα μάτια σου, δεν είναι και η πιο έξυπνη ιδέα στον κόσμο.

