Εmmy 2023: Oι φετινές υποψηφιότητες γράφουν ιστορία

Οι υποψηφιότητες για τα φετινά Emmy ανακοινώθηκαν -ωστόσο υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η τελετή θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί στις 18 Σεπτεμβρίου, λόγω απεργιών

Πρόκειται για «τα Όσκαρ της τηλεόρασης» και τον θεσμό που έχει κατηγορηθεί για ρατσισμό όσο κανείς άλλος. Μέχρι και πριν λίγους μήνες, το non-binary άτομο Λιβ Χιούσον αρνήθηκε να υποβάλλει υποψηφιότητα για Emmy λόγω της έμφυλης κατηγοριοποίησης της ακαδημίας. «Αποσύρω την υποψηφιότητά μου από τα Emmys βραβεία, γιατί δεν υπάρχει καν κατηγορία non binary», είχε πει τον περασμένο Απρίλιο.



Ωστόσο φέτος φαίνεται πως γίνεται μια πρώτη προσπάθεια από την οργάνωση, και εχθές ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες, με πολλές από αυτές να γράφουν ιστορία στον θεσμό. Ομολογουμένως είχαμε γεγονότα που δεν είχαν συμβεί ποτέ στην μέχρι τώρα ιστορία των Emmy.



H τελετή των τηλεοπτικών βραβείων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου, αν δεν υπάρξει πρόβλημα με τις απεργίες των σεναριογράφων και των σκηνοθετών στο Χόλιγουντ, ενώ στις υποψηφιότητες ξεχώρισαν σειρές όπως το «Succession», το οποίο βρέθηκε στην κορυφή με 27 υποψηφιότητες συνολικά, γράφοντας επίσης ιστορία. Συνεχίζουν με 24 υποψηφιότητες το «The Last of Us» και το «The White Lotus».

Οι σειρές με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι οι εξής:

27 - Succession

24 - The Last of Us

23 - The White Lotus

22 - Ted Lasso

14 - The Marvelous Mrs Maisel

13 - The Bear, Beef and Dahmer

12 - Wednesday

Γιατί τα φετινά βραβεία Emmy, γράφουν ιστορία;

Φέτος είναι η πρώτη φορά που ηθοποιός με λατινική καταγωγή, καταφέρνει να βρεθεί υποψήφιος σε τρεις κατηγορίες των Emmy. Και αυτό το πέτυχε ο Πέντρο Πασκάλ όντας υποψήφιος για τα βραβεία:

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά, με το «The Last of Us»

Καλύτερη κωμική εμφάνιση (guest), με το «Saturday Night Live»

Και ως καλύτερος αφηγητής για την σειρά «Patagonia: Life on the Edge of the World».

Aπό το κάστ του «The Last of Us» ξεχωρίζει και το Bella Ramsey, ανοιχτά nonbinary ηθοποιός που κατακτά υποψηφιότητα στην ιστορία των Emmys και μάλιστα όντας μόλις 19 ετών. Στη συνέχεια έχουμε πολλούς ακόμη ηθοποιούς με λατινική καταγωγή, η οποίοι βρίσκονται υποψήφιοι, όπως η Όμπρεϊ Πλάζα, Σελίνα Γκόμεζ, και η Τζένα Ορτέγκα.

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες για τα φετινά Emmy 2023

Εξαιρετική δραματική σειρά

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House Of The Dragon (HBO Max)

The Last Of Us (HBO Max)

Succession (HBO Max)

The White Lotus (HBO Max)

Yellowjackets (Showtime)

Εξαιρετική κωμική σειρά

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO Max)

The Bear (FX)

Jury Duty (Amazon Freevee)

The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)

Only Murders In The Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

Εξαιρετική σειρά περιορισμένης διάρκειας ή ανθολογίας

Beef (Netflix)

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

Fleishman Is In Trouble (FX)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Πρωταγωνιστής σε δραματική σειρά

Jeff Bridges - The Old Man (FX)

Brian Cox - Succession (HBO Max)

Kieran Culkin - Succession (HBO Max)

Bob Odenkirk - Better Call Saul (AMC)

Pedro Pascal - The Last Of Us (HBO Max)

Jeremy Strong - Succession (HBO Max)

Πρωταγωνίστρια σε δραματική σειρά

Sharon Horgan - Bad Sisters (Apple TV+)

Melanie Lynskey - Yellowjackets (Showtime)

Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale (Hulu)

Bella Ramsey - The Last Of Us (HBO Max)

Keri Russell - The Diplomat (Netflix)

Sarah Snook - Succession (HBO Max)

Πρωταγωνιστής σε κωμική σειρά

Bill Hader - Barry (HBO Max)

Jason Segel - Shrinking (Apple TV+)

Martin Short - Only Murders In The Building (Hulu)

Jason Sudeikis - Ted Lasso (Apple TV+)

Jeremy Allen White - The Bear (FX)

Πρωταγωνίστρια σε κωμική σειρά

Christina Applegate - Dead To Me (Netflix)

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)

Natasha Lyonne - Poker Face (Peacock)

Jenna Ortega - Wednesday (Netflix)

Πρωταγωνιστής σε περιορισμένης διάρκειας σειρά ή ταινία

Taron Egerton - Black Bird (Apple TV+)

Kumail Nanjiani - Welcome To Chippendales (Hulu)

Evan Peters - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daniel Radcliffe - Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Michael Shannon - George & Tammy (Showtime)

Steven Yeun - Beef (Netflix)

Πρωταγωνίστρια σε περιορισμένης διάρκειας σειρά ή ταινία