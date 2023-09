Έρχεται το τέλος του Airbnb; Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στη Νέα Υόρκη

Νέοι νόμοι περιορίζουν ασφυκτικά την λειτουργία της διάσημη πλατφόρμας καταχώρισης καταλυμάτων

Πλέον η τακτική των Νεοϋορκέζων που έφευγαν τα Σαββατοκύριακα από την πόλη, και ενοικίαζαν το διαμέρισμα τους στην Airbnb, θα αποτελεί παρελθόν. Και αυτό, γιατί η πολιτεία της Νέας Υόρκης ψήφισε νέους νόμους που περιορίζουν ασφυκτικά την λειτουργεία της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τον νόμο «Local Law 18» που τέθηκε σε ισχύ από εχθές, δεν περιορίζει μόνο το πώς λειτουργούν τα Airbnb στην πόλη, αλλά τα απαγορεύει (σχεδόν ολοκληρωτικά) για πολλούς οικοδεσπότες και πελάτες. Η ψήφιση του νέου νόμο θα έχει ως αποτέλεσμα, χιλιάδες Airbnb και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να αποσυρθούν από την αγορά της Νέας Υόρκης.

Η είδηση αυτή έχει φέρει έντονη απογοήτευση, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η πλατφόρμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους 66 εκατομμύρια τουριστών που επισκέπτονται την πόλη ετησίως, καθώς είναι πιο φθηνή από ξενοδοχεία. Μόνο το 2022, οι καταχωρήσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων απέφεραν 85 εκατομμύρια δολάρια στη Νέα Υόρκη.



Ενώ η Airbnb, το Vrbo κι άλλες εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στη Νέα Υόρκη, οι νέοι κανόνες είναι τόσο αυστηροί που το ίδιο το Airbnb θεωρεί τους κανόνες ως «de facto απαγόρευσή» του. Η Νέα Υόρκη είναι μόνο μία από τις πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο που προσπαθούν να τιθασεύσουν την ιδιαίτερα προσοδοφόρα αυτή επιλογή των τουριστών.

Και άλλες περιοχές επέλεξαν πρόσφατα διαφορετικές μεθόδους χρήσης τέτοιων πλατφορμών. Στο Ντάλας έχουν οριστεί περιορισμοί σε συγκεκριμένες γειτονιές ώστε να μην γίνονται πάρτι. Στον Καναδά και συγκεκριμένα στην επαρχία του Κεμπέκ απαιτούν από τους ιδιοκτήτες να βγάζουν σχετική άδεια. Το ίδιο ισχύει και για το Μέμφις του Τενεσί.



Στο Σαν Φρανσίσκο, ένα κατάλυμα μπορεί να καταχωρηθεί στην πλατφόρμα για συνολικά 90 μέρες τον χρόνο, ενώ το Άμστερνταμ θέτει το όριο αυτό στις 30 διανυκτερεύσεις ετησίως και το Παρίσι στις 120 ημέρες. Το Βερολίνο είχε απαγορεύσει γενικώς την πλατφόρμα, αλλά απέσυρε την απόφαση το 2018.

Thousands of Airbnbs are expected to disappear as NYC begins enforcing restrictions



- all short-term rental hosts must register

- only those who live in the place they’re renting and are present when someone is there can qualify

-only 2 guests allowedhttps://t.co/Dwcnr0QS1l