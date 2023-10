«Στον καρκίνο του μαστού, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αυτήν της πρόληψης»

Η Teleperformance Greece στηρίζει την Εκστρατεία Ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού με σημαντικές, έμπρακτες δράσεις

Από το 1985, ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο Μήνας Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, σε μία προσπάθεια πρόληψης μίας ασθένειας που αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες στην Ευρώπη. Γι’ αυτό ακριβώς είναι σημαντική η συμμετοχή όλων σε καμπάνιες και δράσεις που έχουν ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από την ασθένεια, και παράλληλα καμία γυναίκα-μαχήτρια να μην αισθάνεται μόνη.

Η Teleperformance Greece, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής «Digital Integrated Business Services» στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του στρατηγικού της προγράμματος κοινωνικής ευθύνης, στηρίζει έμπρακτα την Εκστρατεία Ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού.

Με το κεντρικό της μήνυμα να εστιάζει στη σημασία της πρόληψης, η εταιρεία φροντίζει να εμπνεύσει τόσο τους 12.000+ εργαζομένους της, όσο και το ευρύ κοινό.

H Teleperformance Greece «έτρεξε» για ακόμα μία χρονιά, ενάντια στον καρκίνο του μαστού, συμμετέχοντας στο φετινό Race for The Cure και μεταδίδοντας το μήνυμα της αλληλεγγύης

Φέτος, ήταν η 6η συνεχής χρονιά που η Teleperformance Greece συμμετείχε στον Συμβολικό Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Race For The Cure που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής». Έναν αγώνα που μας καλεί να περπατήσουμε και να τρέξουμε όλοι μαζί ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Να τιμήσουμε όλοι μαζί τους πραγματικούς αγωνιστές της ζωής, μεταδίδοντας μηνύματα αισιοδοξίας και συμπαράστασης.

Η Δήμητρα Αγγελοπούλου, Vice President of Operations-Support Functions στην Teleperformance Greece μεταφέρει το δικό της μήνυμα γύρω από τη φετινή καμπάνια: «Κάθε φορά που ξεκινάει ο Οκτώβριος, θυμάμαι τη σημασία που έχει η ευαισθητοποίηση γύρω από τον Καρκίνο του Mαστού. Ας δώσουμε όλοι μια υπόσχεση στον εαυτό μας για να πραγματοποιούμε τακτικούς ελέγχους και αυτοεξετάσεις. Το να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον με στόχο την προστασία της υγείας μας, έχει βαθύ νόημα για εμένα. Όλοι μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν θετικό αντίκτυπο».

Κάπως έτσι, εργαζόμενοι της Telerformance Greece, έτρεξαν και στήριξαν στο πλευρό της εταιρείας τη διοργάνωση. Μάλιστα, ο αριθμός των συμμετεχόντων της εταιρείας ήταν τόσο εντυπωσιακός που αναγνωρίστηκε ως μία εκ των 10 μεγαλύτερων που έλαβαν μέρος στον 15ο Greece Race for the Cure.

«Έχω βιώσει από πρώτο χέρι πώς ο καρκίνος του μαστού μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Η αδερφή της μητέρας μου έφυγε λόγω της ασθένειας πριν από 15 χρόνια, και ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας. Ωστόσο, είχαμε και νικήτριες από αυτήν τη μάχη στο οικογενειακό μας περιβάλλον, μία από της οποίες ήταν η θεία της μητέρας μου, η οποία χρειάστηκε να κάνει ολική μαστεκτομή και εξακολουθεί να είναι μαζί μας σήμερα. Συνεπώς, η συμμετοχή μου στο φετινό Greece Race for the Cure μαζί με την Teleperformance σήμαινε για μένα περισσότερα από όσα μπορώ να εκφράσω με λέξεις. Ήταν ένας φόρος τιμής στη δύναμη και την ανθεκτικότητα της οικογένειάς μου. Μια εμπειρία που διδάσκει σε όλους μας τη σημασία της ευαισθητοποίησης γύρω από τον καρκίνο του μαστού, της πρόληψης και της στήριξης όσων επηρεάζονται από αυτόν. Με την υποστήριξη της Teleperformance, δεν αγωνιζόμαστε απλώς για μια θεραπεία, αγωνιζόμαστε για την ελπίδα και ένα καλύτερο μέλλον», δήλωσε ακόμα μία εργαζόμενη από την ομάδα της Teleperformance Greece μετά το Race for the Cure.

Μια μεγάλη δωρεά, μια προσφορά που φροντίζει για την έγκαιρη πρόληψη

Η συμμετοχή στο Race for the Cure δεν ήταν η μοναδική ενέργεια που έκανε φέτος η Teleperformance Greece στο πλαίσιο της καμπάνιας της για το «Pink October». Για 3η συνεχή χρονιά, η εταιρεία παρέδωσε στο κοινό το σημαντικό πρόγραμμα προσφοράς 1.000 δωρεάν υπερήχων μαστού, θέλοντας να διευκολύνει όσες γυναίκες πραγματοποίησαν έγκαιρα την εγγραφή τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια εξέταση που μπορεί να συμβάλει στην πρώιμη διάγνωση της ασθένειας. Γιατί η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση έχουν πρωταρχικό ρόλο στην αντιμετώπιση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Ταυτόχρονα, η Teleperformance Greece φροντίζοντας πάντα για την ευημερία των υπαλλήλων της προτεραιότητα, εξασφάλισε και φέτος δωρεάν υπερήχους μαστού σε όλες τις γυναίκες της εταιρείας.

«Στην Teleperformance Greece, έχουμε ως βασική αρχή την επιδίωξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, πραγματοποιώντας καθημερινές πράξεις, υλοποιώντας πρωτοβουλίες και στηρίζοντας σκοπούς που κάνουν τη διαφορά. Σε αυτό το πνεύμα, είμαστε και φέτος δίπλα στις γυναίκες-μαχήτριες του καρκίνου του μαστού, όχι μόνο μεταδίδοντας το μήνυμα της πρόληψης, αλλά και προσφέροντας έμπρακτη υποστήριξη. Πιστεύουμε στη δύναμη της ευαισθητοποίησης, της πρόληψης και της αλληλεγγύης και με τη φετινή μας καμπάνια στεκόμαστε ενωμένοι και ενισχύουμε την υπόσχεσή μας για μια θετική αλλαγή», είπε η Charlotte Foucteau, CEO της Teleperformance Greece.

Οι καθημερινές πράξεις είναι που κάνουν τη διαφορά και πρωτοβουλίες όπως αυτές που υλοποιεί κάθε χρόνο η Teleperformance Greece βάζουν το «λιθαράκι» τους στη στήριξη σημαντικών σκοπών, όπως η Εκστρατεία Ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού.