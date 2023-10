Αυλαία για τις 29ες Νύχτες Πρεμιέρας - Η τελετή λήξης και η απονομή βραβείων

Χωρίς σινεμά, δεν υπάρχει πολιτισμός. Χωρίς πολιτισμό, δεν υπάρχει πόλη

Σε πανηγυρικό κλίμα έπεσε η αυλαία του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με μεγάλο χορηγό τη Nova, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, στην κατάμεστη αίθουσα ΤΡΙΑΝΤΗ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με την Τελετή Λήξης και Απονομή Βραβείων του κινηματογραφικού θεσμού, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, Μαρίας Μπόμπολα. Η 29η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με αθρόα προσέλευση του κοινού στις αίθουσες.

Την τελετή παρουσίασαν ο ηθοποιός, Αλέξανδρος Πέρρος, και ο υπεύθυνος του Διαγωνιστικού Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ και αρχισυντάκτης του cinemagazine, Πάνος Γκένας.

Ο Αλέξανδρος Πέρρος καλωσόρισε το κοινό των Νυχτών Πρεμιέρας και ευχαρίστησε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τη φιλοξενία του ενώ αναφέρθηκε και στο σπάνιο προνόμιο του Φεστιβάλ να προβάλει σε πανελλήνια πρεμιέρα μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, το «ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΩΔΙΟΣ» του Χαγιάο Μιγιαζάκι ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα μεγάλα φεστιβάλ στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Συνέχισε αναφέροντας με χαρά ότι η συμμετοχή του κοινού στο φετινό φεστιβάλ στάθηκε εντυπωσιακή συνοψίζοντας τις προβολές των 29ων Νυχτών Πρεμιέρας σε δύο λέξεις: sold out! Τη στιγμή που οι κινηματογράφοι του κέντρου της Αθήνας αφανίζονται ο ένας μετά τον άλλον, οι πολίτες της πρωτεύουσας έσπευσαν να μας δείξουν πόσο ανάγκη έχουν τους κινηματογράφους αυτούς.

Την ώρα που το ΙΝΤΕΑΛ ετοιμάζεται να κλείσει άδοξα τις πόρτες του, ύστερα από 102 χρόνια λειτουργίας, οι Νύχτες Πρεμιέρας το στήριξαν με τη συγκινητική προσέλευση χιλιάδων θεατών και με μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του. Συνέχισε εκφράζοντας το πόσο σημαντική ήταν η προσέλευση αυτή των θεατών μας η οποία «έδωσε ζωή στο κέντρο της πόλης, αποδεικνύοντας πόσο αναγκαίο είναι αυτή τη στιγμή να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, τους κινηματογράφους μας, γιατί εκεί θέλουμε να βρισκόμαστε. Γιατί το πιο τρυφερό μας παρελθόν, μερικές από τις πιο όμορφες αναμνήσεις και εμπειρίες μας, εκεί τις αποκτήσαμε.

Όλες οι παρέες και οι συναναστροφές, όλες οι χαρούμενες κουβέντες και τα ζωηρά πηγαδάκια πριν και μετά από κάθε προβολή, για τις μέρες που διήρκεσε το Φεστιβάλ, όλες αυτές οι υπέροχες αστικές φυλές είναι η ψυχή της πόλης. Είναι ο συνεκτικός κρίκος που και φέτος, χάρη στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας απέδειξε, σε πείσμα της διογκούμενης εσωστρέφειας που βιώνουμε, ότι η πόλη μας έχει ανάγκη τα σινεμά της με τον ίδιο τρόπο που έχει ανάγκη να φροντίζει την τουριστική της εξέλιξη».

Χωρίς σινεμά, δεν υπάρχει πολιτισμός. Χωρίς πολιτισμό, δεν υπάρχει πόλη.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η απονομή των Βραβείων του Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους από την Κριτική Επιτροπή με Πρόεδρο τον Άγγελο Φραντζή, σκηνοθέτη και σεναριογράφο και μέλη τους/τις Ορφέα Αυγουστίδη, ηθοποιό, Πόλυ Λυκούργου, κριτικό κινηματογράφου, Μαριλένα Καραμολέγκου, εκδότρια και Βίκυ Μίχα, παραγωγό και μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η ταινία ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ του σκηνοθέτη Νεριτάν Ζιντζιρία που τιμήθηκε με τη ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ τη Χρυσή Αθηνά στην ταινία Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ της Άσμε Ελ Μουντίρ, και δυο ειδικές μνείες, στην ταινία QUEENDOM της Άνια Γκαλντάνοβα και στην ταινία 20 ΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ του Μστισλάβ Τσέρνοφ, απένειμαν τα μέλη της Επιτροπής, η Πρόεδρος Καρίν Ρίβκιντ Σεγκάλ, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Docaviv FF, και η παραγωγός Αποστολία Παπαϊωάννου. Στην αναδειξη των βραβευμένων ταινιών συνέβαλαν οι Στεφάν Καντέα, δημοσιογράφος, Σοφία Παπαϊωάννου και ο Γιαν Ροφκαμπ, παραγωγός, επίσης, μέλη της επιτροπής.

Ακολούθησε η απονομή των βραβείων του Διεθνούς Διαγωνιστικού Μυθοπλασίας. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα τα βραβεία απένειμαν τα παρόντα μέλη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος Γκάι Λοτζ, κριτικός κινηματογράφου, ο Πόκα-Γιο, εικαστικός και επιμελητής εκθέσεων, η Κριστέλ Γιούνες, συνιδρύτρια της Bee On Set Productions και ο Σιαμάκ Ετεμάντι, σκηνοθέτης και παραγωγός, με την ταινία HOW TO HAVE SEX της Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ να κερδίζει την Χρυσή Αθηνά. Το Βραβείο ΠΕΚΚ παρουσίασε το μέλος της Ένωσης, Χρήστος Σκυλλάκος για την ταινία ΡΙΣΕΛΙΕ του Πιερ-Φιλίπ Σεβινί η οποία κέρδισε και το Βραβείο Κοινού Fischer, το οποίο απένειμε Brand Manager Fischer & International Premium Brands, Ανδριανή Αλεξοπούλου.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, Λουκάς Κατσίκας, έκλεισε, με την ομιλία του, την Τελετή, ευχαριστώντας θερμά τους συναδέλφους και τους θεατές δηλώνοντας ευγνωμοσύνη που το πολυπληθές κοινό των Νυχτών Πρεμιέρας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του αγαπημένου του Φεστιβάλ και γέμισε τις αίθουσες. Όπως είπε, «ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε σύντομα τα 30 χρόνια του», και εξέφρασε τη επιθυμία του «αυτό να μπορέσει να συμβεί στις αίθουσες ΑΤΤΙΚΟΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΟΠΕΡΑ και ΙΝΤΕΑΛ» έχοντας την πεποίθηση ότι το μήνυμα της ανάγκης διαφύλαξης, ειδικά, των ιστορικών αιθουσών ήταν ηχηρό, και δόθηκε με την εντυπωσιακή προσέλευση στο 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Έκλεισε τον λόγο του ζητώντας να θέτουμε τις αγωνίες και τα προβλήματά μας στην προοπτική των ζητημάτων που απασχολούν την επικαιρότητα και τον κόσμο και ευχήθηκε να προχωρήσουμε με ευγένεια και αγάπη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη συνεργάτιδα του Φεστιβάλ, Νεφέλη Ράντου και με ταυτόχρονη μετάφραση στην αγγλική από τη διερμηνέα του Φεστιβάλ, Ειρήνη Σαρλή Θεοφυλακτοπούλου.

Η λαμπερή βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας «ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΩΔΙΟΣ» του Χαγιάο Μιγιαζάκι και ακολούθησε πάρτυ λήξης στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ συνοδεία γευστικών ποτών Jameson.

