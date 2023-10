Εφιαλτική νύχτα στη Γάζα με βομβαρδισμούς σε σπίτια – Κραυγή αγωνίας για το νοσοκομείο Αλ Κοντς

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκόπησε και το βράδυ της Δευτέρας τη Λωρίδα της Γάζας. Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά τις επιθέσεις

Δεκάδες άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων παιδιά, σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Al Jazeera, μετά από ακόμη μια νύχτα ανηλεών αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, στην πόλη Ράφα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση σε σπίτι. Ένα άλλο χτύπημα σε κτίριο κατοικιών στη Ράφα, στοίχισε τη ζωή σε εννέα άτομα και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμα περισσότερων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν επίσης κατά τους χθεσινοβραδινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή al-Zawaida στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον επτά σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό μιας κατοικίας στη συνοικία αλ Ζαϊτούν.

Covering conflict.@AFP’s Mahmud Hams photographs members of the media in Khan Yunis as they cover the conflict in the Gaza Strip.



Israeli air strikes have pounded the besieged Palestinian territory in response to Hamas' October 7 attacks -- the deadliest in Israel's history.… pic.twitter.com/67zcmUX7ID