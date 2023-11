To Instagram απενεργοποιεί το «διαβάστηκε» και δεν ξέρουμε πως να νιώσουμε

Τόσα πράγματα έχετε να αλλάξετε στο Instagram -το «διαβάστηκε» βρήκατε;

Ξέρω πως έχεις χάσει άπειρα λεπτά αγωνίας πάνω από το κινητό, ψάχνοντας αυτή την ένδειξη του «διαβάστηκε». Και έπειτα ακολουθούσε είτε θλίψη, είτε απόρριψη, είτε χαρά από μια απάντηση που είτε πήρες, είτε όχι.



Το «διαβάστηκε» συνδέθηκε με ένα σωρό κωμικές, αλλά και στενάχωρες περιπτώσεις, όπου έδωσες (ό,τι και αν ήταν αυτό), αλλά ανταπόκριση δεν πήρες. Τουλάχιστον σιγουρεύτηκες πως είχε φτάσει στον αποστολέα το μήνυμα σου, είχε ανοιχτεί και αυτός το είχε δει. Όλα αυτά φαίνεται να αποτελούν μια περασμένη εποχή αφού, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Instagram, θα χρειαστεί να αποχαιρετήσουμε την συγκεκριμένη ένδειξη.

Όπως ανακοίνωσαν οι Μαρκ Ζάκερμπεργκ και Άνταμ Μοσέρι μέσω των Broadcast Channels τους, θα υπάρχει η επιλογή να απενεργοποιείς το «διαβάστηκε», που προς το παρόν είναι σε δοκιμαστικό επίπεδο. Ακόμα ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη και στο Messenger.

Instagram will allow users to turn off read receipts on DMs. pic.twitter.com/b8qwXALjxg