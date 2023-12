The Xmas Streaming Guide: Puss in boots The Last Wish

Παρακολούθησε το Puss in boots The Last Wish στην EON, στης οποίας το περιεχόμενο έχεις δωρεάν πρόσβαση μέχρι τις 10 Ιανουαρίου.

Οι γιορτές πλησιάζουν και το Jenny σε συνεργασία με την Nova, προτείνουν τις κορυφαίες εκπομπές, ταινίες και σειρές που μπορείς να παρακολουθήσεις στα κανάλια της EON. Συνεχίζουμε με την αγαπημένη ταινία Puss in boots: The Last Wish, και στο παρακάτω reel θα βρεις 5 πολύ καλούς λόγους για να καθίσεις στον καναπέ σου και να απολαύσεις την ξεκαρδιστική ταινία με πρωταγωνιστή τον διάσημο παπουτσωμένο γάτο.

Μέχρι τις 10 Γενάρη έχεις δωρέαν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της ΕΟΝ. Ο τρόπος για να το αποκτήσεις είναι πολύ απλός. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις τα εξής παρακάτω βήματα:

Mπαίνεις στο eon.nova.gr

1. Συμπληρώνεις τη φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σου

2. Λαμβάνεις άμεσα στο κινητό και το email που δήλωσες στη φόρμα τα στοιχεία σύνδεσης

3. Ξεκινάς να απολαμβάνεις τον μοναδικό κόσμο της EON μέσα από τη Smart TV σου ή συσκευές PC / Mac και tablet / smartphone

(αναλυτικές οδηγίες ανά τύπο συσκευής θα βρεις κατά την εγγραφή)

Μπες τώρα στο eon.nova.gr, πάρε τους κωδικούς σου και απόλαυσε συναρπαστικό περιεχόμενο!

Δες ΕΔΩ ολόκληρο τον οδηγό!