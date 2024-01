NASA: Eντυπωσιακές φωτογραφίες από το διάστημα, τη στιγμή που άλλαζε ο χρόνος σε διάφορα μέρη του κόσμου

Ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2024

Κάνοντας ένα scroll στα social media, σίγουρα θα βρεις μερικές εντυπωσιακές εικόνες από τον τρόπο που υποδέχθηκε ο πλανήτης το 2024. Φωτογραφίες από κάθε άκρη του κόσμου, όπου η λάμψη της Πρωτοχρονιάς φωτίζει τον ουρανό.

Οι πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες, όμως, ήρθαν από το διαστημικό κέντρο Johnson Space Center της NASA. Σε ανάρτησή του στο πρώην Twitter, X, το διαστημικό κέντρο Johnson Space Center της NASA μοιράστηκε φωτογραφίες από το διάστημα τη στιγμή που άλλαζε ο χρόνος σε διαφορετικά σημεία του κόσμου. Και το θέαμα είναι απλώς συναρπαστικό.

Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν μαζί με μια ευχή για το νέο έτος: «Σας ευχόμαστε μια νέα χρονιά που να λάμπει τόσο φωτεινά όσο τα φώτα της πόλης από το διάστημα».

Wishing you a new year that sparkles as bright as the city lights from space ✨ pic.twitter.com/VGgWl0lVAx