Back to Black: Μία πρώτη γεύση από τη βιογραφική ταινία της Έιμι Γουάινχαουζ – Δείτε το teaser

Η Marisa Abela μεταμορφώνεται σε εμβληματική τραγουδίστρια στο teaser trailer της ταινίας της Sam Taylor-Johnson.

Μόλις κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα του “Back to Black”, της νέας βιογραφικής ταινίας για την Amy Winehouse, που έφυγε από τη ζωή πριν από δώδεκα χρόνια.

Με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό του “Industry” Μαρίζα Αμπέλα στο ρόλο της Γουάινχαουζ και σκηνοθέτη την Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον (“Nowhere Boy”, “Fifty Shades of Grey”), το “Back to Black” είναι μία σπάνια ματιά στην άνοδο της Amy Winehouse στη φήμη και στην κυκλοφορία του πρωτοποριακού άλμπουμ της, ‘Back to Black'”.

“Μέσα από την οπτική γωνία της Amy, η ταινία είναι μια αδιαπραγμάτευτη ματιά στη γυναίκα πίσω από το φαινόμενο και τη σχέση που ενέπνευσε ένα από τα πιο θρυλικά άλμπουμ όλων των εποχών” διαβάζουμε για την πλοκή της ταινίας.

