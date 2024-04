The Watcher: Τα πρότυπα και το παλικάρι, οι ευχάριστες πρωινές συζητήσεις κι (επιτέλους) αυτό που έλειπε από την τηλεόραση

Η Χριστίνα Κατσαντώνη ανοίγει τηλεόραση, περιοδικά, sites, το τρίτο μάτι της και παρουσιάζει κάθε Παρασκευή τις ειδήσεις που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε -πάντα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο

* Μαθήματα ζωής -από την ανάποδη- “διδάσκει” ιδίως στα νεότερα κοινά το “Survivor”, οι παίκτες του οποίου δείχνουν συχνά απολύτως αποκομμένοι από την εποχή, στην οποία ζούμε. Παρουσιάζουν συμπεριφορές και εκφράζουν απόψεις που δεν αντιστοιχούν ούτε με το ρεύμα, τις αντιλήψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες της εποχής, ούτε καν με τις γενιές τους. Στο βωμό της νίκης και του επάθλου, βλέπεις ξαφνικά γυναίκες να δικαιολογούν ανεπιφύλακτα ακόμα και την απειλή βίας συμπαίκτη τους σε βάρος αντίπαλης συμπαίκτριας, με το -κλασικό- επιχείρημα ότι ναι το καταδικάζουν μεν, αλλά δεν το εννοούσε, αφήστε κιόλας που προκλήθηκε…

* Το συμβάν που έγινε μέσα στην εβδομάδα ανάμεσα σε παίκτη του “Survivor” (δυο μέτρα παλικάρι), ο οποίος απείλησε να ρίξει φάπα σε συμπαίκτρια γιατί τον έσπρωξε, θα έπρεπε θεωρητικά να καταδικαστεί από σύσσωμη την κοινότητα του νησιού. Κι όμως. Το σύνολο των συμπαικτών του, ύστερα από ένα τυπικό “ήταν λάθος” και “το καταδικάζουμε”, έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να στραφούν με οργή απέναντι σε όποιον είχε το θράσος να αναφερθεί ξανά στο περιστατικό, που σιγά, αφού είπαμε, δεν το εννοούσε το παλικάρι. Δηλαδή, ο “κακός” δεν είναι αυτός που βρίζει και απειλεί με βία τον οποιονδήποτε (πόσω μάλλον μια γυναίκα, που έχει τα μισά κιλά και το μισό παράστημα), αλλά αυτός που του το θυμίζει. Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν θλιβερό, ειδικά όταν προέρχεται από γυναίκες, αθλήτριες όπως η Δαλάκα ή η Ασημίνα, που πολλάκις εμφανίζουν εαυτούς ως πρότυπα για τους νέους. (Πρότυπα άλλων εποχών, πιο συντηρητικών και σκοτεινών αντιλήψεων, ίσως, της σημερινής με τίποτα -όσους στόχους κι αν πετύχουν)

* Αλλά ας πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Σε μια πρωινή συζήτηση που είχαν στο πάνελ της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία ξεκίνησε από το πώς κάποιοι βάζουν το χέρι στη μύτη τους, όταν νομίζουν πως δεν τους βλέπουν και κατέληξε στα διαφορετικά κίτρινα και πράσινα χρώματα που μπορεί να έχουν όσα βγαίνουν από τη μύτη μας, στο πού τα βρίσκουμε και πού τα ξεφορτωνόμαστε και σε άλλες -όλο και πιο αηδιαστικές- λεπτομέρειες, που προκάλεσαν τέτοια κρίση γέλιου στο πάνελ, που -παραμένοντας εντός κλίματος- φοβήθηκα ότι θα τους βγει από τη μύτη…

* Συνεχείς ανακατατάξεις δείχνουν οι μετρήσεις τηλεθέασης για τις εκπομπές της πρωινής ζώνης (10 με 1 μ.μ.), όπου από τη μια μέρα στην άλλη, η πρώτη μπορεί να βρεθεί πέμπτη. Κι εδώ αξίζει να σημειωθεί για άλλη μια φορά η σημασία του lead in, δηλαδή του προγράμματος που προηγείται και των ποσοστών που παραδίδει σε κάθε εκπομπή. Για παράδειγμα, η “Super Κατερίνα” παραλαμβάνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης κάθε πρωί από την εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, σε αντίθεση με το “Πρωινό” του Γιώργου Λιάγκα, που παίρνει πολύ πιο χαμηλά από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη (που έχει μέτριες επιδόσεις στο νεανικό κοινό). Αυτό, όμως, που φαίνεται να κάνει τη διαφορά, είναι ο απρόβλεπτος παράγοντας της καθημερινής επανάληψης του “Master Chef”, που συχνά δίνει υψηλά ποσοστά στο “Breakfast at Star”, που παραμένει σε άνοδο και διατηρείται στις πρώτες θέσεις των ποσοστών τηλεθέασης.

* Τα δύο πρόσωπα που είχαν έναν από τους πιο γεμάτους σε προσβολές και χαρακτηρισμούς δημόσιους καυγάδες των τελευταίων μηνών, ο Αντρέας Μικρούτσικος και ο τράπερ Light, είναι οι πρωταγωνιστές των δύο νέων ριάλιτι που ετοιμάζει το Open. Ο Μικρούτσικος κάνει πρεμιέρα την Κυριακή ως διευθυντής στο ριάλιτι με την Ιωάννα Μαλέσκου, “Tv Queen”, που φιλοδοξεί να αναδείξει τη νέα “βασίλισσα” της παρουσίασης, ενώ αναμένεται κι ένα ριάλιτι – τάλεντ σόου με τράπερς, στο οποίο κριτής θα είναι ο Light και παρουσιάστρια η σύντροφός του. Ο στόχος του νέου τράπερ - σόου είναι υψηλός, αφού όπως δήλωσε ο άλλος κριτής, Trannos: “Θα γίνει σου σου καλό”. (Επιτέλους, αυτό ακριβώς έλειπε από τη σημερινή τηλεόραση…)

* Τα καλά νέα της εβδομάδας είναι ότι ο Νίκος Κοκλώνης ερωτεύτηκε, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε στο “Just the two of us” κι επειδή ερωτεύτηκε, ζήτησε από τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδήσει στη σκηνή, γιατί ήθελε να αφιερώσει στον έρωτά του. Κι εκείνη σηκώθηκε. Και τραγούδησε. Όλα για τον έρωτα -του…

* Ένα παλιό viral βίντεο με το χορευτικό δελτίο καιρού, που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη, σχολίασε στα social media ο Έλον Μασκ, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη συμμετοχή του στο ελληνικό γίγνεσθαι. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα πάρει θέση: Δαλάκα ή Σταυρούλα; Μπορντό ή γκρι μπριγάδα; (Μιλήστε…)

* Αυτά για σήμερα, καλό Σαββατοκύριακο, χαλαρώστε, ταξιδέψτε κι ετοιμαστείτε για μια τηλεοπτική Μεγάλη Εβδομάδα, πιστή στην παράδοση. Με “Μωυσή”, “Βίβλο” και φυσικά “Ιησού από τη Ναζαρέτ”...