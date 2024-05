Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Πού να βγεις στην πόλη, το πρώτο ΣΚ του καλοκαιριού

Η ατζέντα με όσα θα συμβούν στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 01-02 Ιουνίου

Μόλις μερικές ώρες μας χωρίζουν από το Σαββατοκύριακο κι όχι όποιο κι όποιο Σαββατοκύριακο, αλλά το πρώτο του Ιουνίου, που θα σημάνει την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Αν ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που έχουν μηδενικά σχέδια για τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα, βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Η Αθήνα είναι γεμάτη από εκδηλώσεις για όλες τις προτιμήσεις και τις ηλικίες, συνεπώς ετοιμάσου να υποδεχτείς τον Ιούνιο εκτός σπιτιού.

Η ατζέντα γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη περιλαμβάνει μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, πάρτι, δραστηριότητες στη φύση και πολλά άλλα. Έχεις διάθεση να πιεις το ποτό σου στο κέντρο της πόλης, προτιμάς να απολαύσεις μια παράσταση, έχεις ανάγκη από μια βόλτα στη φύση και κολύμπι ή μήπως λατρεύεις το κρασί και θα ήθελες να δοκιμάσεις καινούργιες ετικέτες. Όπως κι αν επιθυμείς να περάσεις αυτές τις ημέρες ανάπαυλας, σίγουρα θα βρεις κάτι ενδιαφέρον στην παρακάτω λίστα. Ό,τι κι αν επιλέξεις να κάνεις, να περάσεις όμορφα.

Η λίστα με τις εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα

Παρασκευή 31 Μαΐου

-Βραδινή ξενάγηση στο μουσείο της Ακρόπολης

Αν είσαι λάτρης των μουσείων είμαι σίγουρη ότι θα έχεις ήδη επισκεφθεί το μουσείο της Ακρόπολης. Σήμερα, έχει προγραμματιστεί μία βραδινή ξενάγηση την ώρα που ο χώρος αποκτά την δική του μαγεία στο φως του ηλιοβασιλέματος και τα εκθέματα ακόμη μεγαλύτερη γοητεία, όσο πέφτει το φως. Χαρίστε στον εαυτό σας και στους αγαπημένους σας μία ξεχωριστή ξενάγηση σε ένα από τα ωραιότερα μουσεία του κόσμου με τη συνοδεία εξειδικευμένο διπλωματούχο ξεναγό / αρχαιολόγο.

Παρασκευή 31 Μαΐου, 19.30 – 21.30

Παρασκευή 07 Ιουνίου, 19.30 – 21.30

Κόστος ξενάγησης: 15 ευρώ /άτομο (12 ευρώ/ μαθητικό)

Σάββατο 01 Ιουνίου

-Street Market by ARTistes

Ένα 4ήμερο φεστιβάλ Τέχνης και Γεύσης σας δίνει ραντεβού στον πιο δροσερό και όμορφο κήπο της Αθήνας. Στον κήπο του Ζαππείου, το street Market by ARTistes δημιουργεί μια αγορά γεμάτη εκπλήξεις και καινοτόμες ιδέες. Με 80 και πλέον επιχειρήσεις ο κήπος του Ζαππείου στολίζεται με χειροποίητες δημιουργίες κατασκευασμένες με φαντασία και πρωτοτυπία. Ρούχα κοσμήματα, αρωματικά κεριά σαπούνια και καλλυντικά είναι μερικά από τα προϊόντα που θα πρωταγωνιστήσουν στο φεστιβάλ μας, καθώς μοναδικές, παραδοσιακές γεύσεις από παραγωγούς τροφίμων και εμπόρους, όπως βότανα, όσπρια, ξηροί καρποί ζυμαρικά , μελισσοκομικά και πολλές άλλες λιχουδιές, που σίγουρα θα σας παρασύρουν σε έναν ατελείωτο χορό γεύσεων και απολαύσεων.

Πέμπτη 30 Μαΐου - Κυριακή 02 Ιουνίου

Ζάππειο, 10:00 - 22:00

Είσοδος Ελεύθερη

-Εικαστικό Εργαστήριο: Ο Ιάσονας και οι αργοναύτες πηγαίνουν σχολείο και ζωγραφίζουν την ιστορία του Πειραιά

Ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες κάνουν μία σύντομη στάση στο ξακουστό λιμάνι του Πειραιά για ανεφοδιασμό πριν φτάσουν στην Κολχίδα για να πάρουν το χρυσόμαλλο δέρας. Εκεί έμαθαν την ιστορία του Πειραιά και γνώρισαν διάφορα μυθικά θαλάσσια πλάσματα και θεότητες. Ελάτε να γίνουμε μέλη του πληρώματός του, να ζωγραφίσουμε και να μάθουμε την ιστορία του Πειραιά.

01 Ιουν 2024, 11:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.

Πειραιάς, Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, Μετρό Δημοτικό Θέατρο

-Ξενάγηση εν πλω στις ακτές του Πειραιά

Η ξενάγηση που όλοι αγαπήσαμε και έγινε καθιερωμένο ραντεβού κατά τη διάρκεια των Ημερών Θάλασσας μας δείχνει τον Πειραιά αλλιώς! Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως φαίνονται οι πανέμορφες ακτές του Πειραιά μέσα από τη θάλασσα; Μη χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε την ονειρική βόλτα με το πλοιάριο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ».

01 Ιουν 2024, 5:30 μ.μ. – 7:30 μ.μ.

Πειραιάς, Πλ. Αλεξάνδρας, Πειραιάς 185 34, Ελλάδα

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6972 516 503

(Δευτ. – Παρ. 10:00-15:00)

-Τόσκα στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανοίγει το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με μια από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου, την Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι, στις 1, 2, 6 και 11 Ιουνίου 2024, σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια Ούγκο ντε Άνα, και αναβίωση σκηνοθεσίας Κατερίνας Πετσατώδη.

Διάρκεια: 180 λεπτά

Εισιτήρια από 42,5€

Λεωφόρος Συγγρού 364, Καλλιθέα 17674

-Athens Cocktail Festival 2024

To Athens Cocktail Festival, που πλέον έχει καθιερωθεί ως το μεγαλύτερο cocktail event της Αθήνας, επιστρέφει για τρίτη χρονιά! Ραντεβού την 1η Ιουνίου με το φαντασμαγορικό Opening Party στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης και στις 7 & 8 Ιουνίου στον Φάρο, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην πιο vibrant γειτονιά της Αθήνας, το καθιερωμένο μεγάλο party του Athens Cocktail Week επιστρέφει. Live Dj Sets από αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Best Radio 92.6, περισσότερα από 14 Cocktail Bar θα σερβίρουν πάνω από 30 δημιουργικά κοκτέιλ, σε μια βραδιά που πραγματοποιείται στα πλαίσια του This is Athens City Festival - με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

Είσοδος στο Opening Party με 2 cocktail 15 ευρώ (Προπώληση)

Ωράριο: 17:00-23:30

-Anniversary Party Mantzarou 3

Το γνωστό στέκι στο Κολωνάκι το Σάββατο 1 Ιουνίου γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας και κάνει ένα ξεχωριστό πάρτι γεμάτο μουσική, εκλεκτά ποτά και χορό για θαμώνες και μη.

Aperitivo Cocktails: 18:00 - 21:00

Afterhours Party: 21:00 - 2:00 π.μ.

Με τον DJ Tasso Tsou στα decks

Τοποθεσία: Μάντζαρου 3, Κολωνάκι

Κάντε την κράτησή σας: +30 210 33 88 216

Κυριακή 02 Ιουνίου

-Πεζοπορία στον καταρράκτη του Βαλανάρη στο Ντράφι τoυ Όρους Πεντέλης

Η νέα πορεία μας που θα σας αναδείξουμε,τις καλά κρυμμένες ομορφιές άλλα και ιστορικά αξιοθέατα που κρύβουν οι ρέματιες-ποτάμια τους πρόποδες του Όρου Πεντέλης. Νερά γάργαρα ξεκινούν ψηλά από το βουνό σε μια διαδρομή που λαξεύουν την πορεία τους,όπου σφύζει από χλωρίδα και πανίδα. Είναι ένα θαύμα της φύσης είναι ο καταρράκτης στο Ντράφι ένα σημείο ανέγγιχτης φύσης. Και μόνο να ακούς το νερό να πέφτει από 5-6 μέτρα ύψος, φθάνει να σε γέμιση γαλήνη και ηρεμία και γοητεία για την δύναμη της Φύσης. Θα μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο μας και να πάρουμε το σνακ μας στην υδάτινη όαση του καταρράκτη στο Ντράφι. Στο τέλος της διαδρομής μας, με το γυμναστής μας θα κάνουμε πρόγραμμα με τις προβλεπόμενες διατάσεις για χαλάρωση και ευεξία του σώματός μας.

Πληροφορίες /Κρατήσεις: 211-4051450, 6973-464838 (Viber, WhatsApp)

Ε-mail: [email protected]

Πληροφορίες Πεζοπορίας:

Β.Δ : A (Amateur) Κατάλληλο και για Αρχάριους πεζοπόρους με καλή φυσική κατάσταση.

Η απόσταση της πεζοπορίας μας είναι στα 7,2 Km περίπου Y. Δ.: 144m

Ώρες Διάρκειας – Κυκλική Πορεία: Περίπου 3 ώρες

-Athens Wine Selfie

Για ένα διήμερο η Δημοτική Αγορά Κυψέλης στη Φωκίωνος Νέγρη 42. Θα πλημμυρίσει από Κρασί! Το Athens Wine Selfie -στα πλαίσια του This Is Athens - City Festival*- μας προσκαλεί σε ένα πρωτότυπο ταξίδι στον υπέροχο κόσμο του κρασιού! Δύο φανταστικά απογεύματα γεμάτα (02-03/6) μουσική και κρασί, μας περιμένουν από τις 05:00 το απόγευμα μέχρι τις 10:00 το βράδυ.

Athens Wine Selfie σημαίνει:

• Πάνω από 150 ετικέτες κρασιών από καταξιωμένα οινοποιεία, boutique wineries και δίκτυα διανομής με ελληνικά και εισαγόμενα κρασιά

• Το κάθε κρασί αυτοπαρουσιάζεται κάτω από ένα table stand με όλες τις πληροφορίες του στυλ, της προέλευσης και του τρόπου παραγωγής του

• Τα κρασιά είναι ταξινομημένα ανά χρώμα, στυλ, ποικιλία ή blend ποικιλιών

• Η ομάδα του Wine Style εξασφαλίζει τις σωστές θερμοκρασίες σερβιρίσματος των κρασιών και μας ενημερώνει

• Το μόνο που έχει να κάνει ο επισκέπτης είναι να παραλάβει το ειδικό ποτήρι γευσιγνωσίας και να δοκιμάσει όποια και όσα κρασιά επιθυμεί

• Η αγορά του εισιτηρίου θα γίνεται μέσω του more.com (το link αγορών θα ανακοινωθεί σύντομα)

-City Festival closing party at Lycabettus

Την Κυριακή 02 Ιουνίου ο Λυκαβηττός μετατρέπεται σε μεγάλο dancefloor ανοιχτό για όλους - μικρούς, μεγάλους, αμαξίδια, κατοικίδια. Οι Djs Street Outdoors Soundsystem, Chevy x Papaioannou, Frankie Lluc ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν τον ρυθμό για ένα μοναδικό πάρτι στο υψηλότερο σημείο της Αθήνας με θέα ολόκληρη την πόλη. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια από τις κορυφαίες στιγμές του This is Athens – City Festival 2024 και, αν είσαι λάτρης αυτής της μουσικής, δεν πρέπει να λείπεις.