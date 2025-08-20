Ο Μάθιου Πέρι αγαπούσε έναν συγκεκριμένο ρόλο και αυτός δεν ήταν του Τσάντλερ Μπινγκ

Και σε αυτόν τον ρόλο, ο Μάθιου Πέρι έδωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό του

Για πολλούς ηθοποιούς, υπάρχει ένας ρόλος στην καριέρα τους, που τους ακολουθεί μέχρι το τέλος. Ο Μάθιου Πέρι ήταν και θα είναι ο Τσάντλερ Μπινγκ, που αγαπήθηκε όσο κανείς από τα Φιλαράκια. Αυτός ο ρόλος τον ακολούθησε σε όλη του την καριέρα -ακόμα και όταν ήθελε να στρέψει τα φώτα σε άλλους ρόλους που υποδύθηκε.

Μπορεί τα Φιλαράκια να είναι μία από τις πιο εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, όμως ο Μάθιου Πέρι συμμετείχε και σε άλλα δημιουργικά πρότζεκτ, που διέφεραν αισθητά από το ανάλαφρο ύφος της σειράς. Για εκείνον, αυτό ήταν κάτι που ένιωθε συχνά να παραβλέπεται, καθώς η αναγνωρισιμότητα του Τσάντλερ κάλυπτε σχεδόν τα πάντα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάθιου Πέρι ξεχώρισε μία ταινία ως την καλύτερή του δουλειά - μια ταινία που, κατά την άποψή του, δεν έλαβε την προσοχή που της άξιζε. «Έκανα μια ταινία που αγαπώ, το Fools Rush In, με τη Σάλμα Χάγικερ – πιθανότατα η καλύτερή μου ταινία», είχε γράψει σε ανάρτησή του.

Η υπόθεση του Fools Rush In ακολουθεί ένα ζευγάρι που περνάει ένα βράδυ μαζί και μετά απομακρύνεται, ώσπου μια εγκυμοσύνη τούς αναγκάζει να παντρευτούν. Η αγάπη του Μάθιου Πέρι για την ταινία αυτή οδήγησε σε νέο κύμα ενδιαφέροντος από το κοινό. Μάλιστα, και η ίδια η Χάγιεκ είχε δηλώσει: «Με συγκίνησε πολύ πέρσι όταν ο Μάθιου μοιράστηκε στα stories του στο Instagram πόσο πολύ αγαπούσε το Fools Rush In και πώς θεωρούσε ότι ήταν ίσως η καλύτερη ταινία που είχε κάνει. Κατά τη διάρκεια των χρόνων, βρίσκαμε οι δυο μας την ευκαιρία να θυμόμαστε εκείνη την περίοδο με βαθιά νοσταλγία και ευγνωμοσύνη».

Όπως ισχύει σε πολλές δουλειές, έτσι και στην υποκριτική, έργα που ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους, συχνά είναι αυτά που δεν προσέχει κανείς όταν βγαίνουν. Αν η προώθηση δεν είναι σωστή ή απλώς το timing δεν είναι κατάλληλο, τότε περνούν απαρατήρητα. Ωστόσο, αυτού του είδους οι ταινίες έχουν τον τρόπο να ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια. Νέοι θεατές τις ανακαλύπτουν χρόνια αργότερα και συνειδητοποιούν τι είχαν χάσει.

Ο Μάθιου Πέρι θα μείνει στη μνήμη όλων ως Τσάντλερ Μπινγκ, όμως θα τον θυμούνται και για την ταινία που έδωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό του.

Με πληροφορίες από Faroutmagazine