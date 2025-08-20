Η Τζούλια Φοξ μετανιώνει μόνο για ένα πράγμα στη ζωή της - «Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο»

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Allure και ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική

Η Τζούλια Φοξ παραχώρησε συνέντευξη στο Allure και αποκάλυψε πως στο παρελθόν υποβλήθηκε σε αισθητικές επεμβάσεις με σκοπό να είναι αρεστή στους άντρες.

«Είναι πολύ σημαντικό, όταν γίνεσαι διάσημος ή δημόσιο πρόσωπο, να είσαι ειλικρινής», δήλωσε και πρόσθεσε: «Τώρα, όταν βλέπω κάποιον και μπορώ να καταλάβω ότι δεν έχει πειράξει τίποτα... εύχομαι να μπορούσα να γυρίσω πίσω και να είμαι κι εγώ έτσι. Είχα τόσο εμμονή με την ιδέα ότι έπρεπε να είμαι ελκυστική για τους άντρες ώστε να μπορώ να επιβιώσω».

Η Τζούλια Φοξ έχει αποκαλύψει και παλαιότερα πως έχει κάνει botox, λιποαναρρόφηση, ρινοπλαστική και όψεις πορσελάνης, αλλά τώρα τόνισε πως δεν έχει σκοπό να προχωρήσει σε περαιτέρω επεμβάσεις. «Πιθανόν να κάνω (κάτι ακόμα στο μέλλον), αλλά αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί τόσο πολύ».

Σε μια εποχή που οι πλαστικές επεμβάσεις συνεχώς αυξάνονται, η Τζούλια Φοξ εξήγησε πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία από το γερνάς φυσικά, αν και παραδέχεται πως αυτό την τρομάζει. «Αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο - το να νιώθω γριά. Και υπάρχουν στιγμές που το νιώθω... κουρασμένη, άδεια, απογοητευμένη. Όταν είσαι νέα και ελκυστική, αυτό είναι η ταυτότητά σου. Μετά σκέφτεσαι, “γ@@@το, πρέπει να μείνω νέα και σέξι”».

Τον Ιούνιο, η Τζούλια Φοξ μίλησε στο περιοδικό People για τη νέα τάση να μιλούν οι διάσημοι ανοιχτά για τις αισθητικές τους επεμβάσεις. «Το λατρεύω. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Οι γυναίκες βάζουμε τα στάνταρ η μία στην άλλη, και αν δεν είσαι ειλικρινής, τότε θέτεις ένα μη ρεαλιστικό πρότυπο. Αυτό μπορεί να είναι καλό για εσένα, αλλά τι γίνεται με όλα τα κορίτσια που είναι εύκολα επηρεάσιμα και σκέφτονται “Γιατί δεν μοιάζω έτσι; Τι δεν πάει καλά με μένα;”».

Στη συνέντευξή της στο Allure, η Τζούλια Φοξ μίλησε και για το εκκεντρικό στυλ της, λέγοντας πως «για έναν Νεοϋορκέζο, το στυλ μου είναι φυσιολογικό. Αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος που δεν είναι συνηθισμένος θα έλεγε: “Τι έχει πάθει αυτή; Τι ναρκωτικά παίρνει; Τι attention-seeking τσ@ύλα! Θεέ μου, τι άσχημο μακιγιάζ”».