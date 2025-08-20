Κέβιν Κόστνερ: Ζητά την απόρριψη αγωγής κασκαντέρ για σκηνή βιασμού στο «Horizon», χωρίς τη θέλησή της

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης απαντά στις κατηγορίες της κασκαντέρ

Τον περασμένο Μάιο, τον γύρο των διεθνών μέσων έκανε η είδηση πως ο Κέβιν Κόστνερ ανάγκασε την κασκαντέρ Ντέβιν ΛαΜπέλα, να γυρίσει σκηνή βιασμού στην ταινία «Horizon: An American Saga - Chapter 2», σύμφωνα με την μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του. Όπως κατήγγειλε, ήταν μία σκηνή που παραβίαζε τη σύμβαση εργασίας και που γυρίστηκε χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να το επιθυμεί.

Ο Κέβιν Κόστνερ σε νομική δήλωση που κατέθεσε τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, τα χαρακτήρισε όλα ως κατάφωρο ψέμα και τόνισε πως «σχεδιάστηκε για να βλάψει τη φήμη του», ζητώντας να απορριφθεί η μήνυση.

Η μήνυση στον Κέβιν Κόστνερ από την κασκαντέρ Ντέβιν ΛαΜπέλα

Η κασκαντέρ της πρωταγωνίστριας Έλα Χαντ, ισχυρίζεται ότι στις 2 Μαΐου 2023, ο Κέβιν Κόστνερ αυτοσχεδίασε μια σκηνή, στην οποία ο χαρακτήρας της βιάζεται -μία μέρα μετά τα γυρίσματα μιας προγραμματισμένης σκηνής βιασμού με διαφορετικό ηθοποιό, παρουσία συντονιστή οικειότητας. Η Χαντ αρνήθηκε να εκτελέσει τη σκηνή, και σύμφωνα με τη μήνυση, η ΛαΜπέλα κλήθηκε στα γυρίσματα χωρίς να γνωρίζει ότι η ηθοποιός είχε αποχωρήσει.

Τονίζει, επιπλέον, πως η ΛαΜπέλα δεν είχε προειδοποιηθεί ότι θα εμφανιζόταν ένας νέος άνδρας ηθοποιός, ο οποίος θα την καβαλούσε, θα την ακινητοποιούσε και θα της ανέβαζε «βίαια» τη φούστα. Ισχυρίζεται πως ο Κέβιν Κόστνερ της είπε να «ξαπλώσει», πριν δώσει οδηγία στον ηθοποιό να «εκτελέσει επανειλημμένα μια βίαιη προσομοίωση βιασμού».

Η ίδια υποστηρίζει πως η σκηνή παραβίασε τους κανόνες του συνδικάτου Sag-Aftra, οι οποίοι απαιτούν ειδοποίηση 48 ωρών και συναίνεση για σκηνές με γυμνό ή προσομοιωμένο σεξ. Επίσης, καταγγέλλει ότι δεν υπήρχε συντονιστής ερωτικών σκηνών στο πλατό, όπως όριζε το συμβόλαιο της Χαντ, το οποίο κάλυπτε και τη ΛαΜπέλα ως αντικαταστάτριά της.

Σε τροποποιημένο δικόγραφο που κατατέθηκε τον Ιούνιο, η Σελέστ Τσέινι, συντονίστρια ερωτικών σκηνών της ταινίας, στήριξε την εκδοχή της ΛαΜπέλα και χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια «απρογραμμάτιστη, ακραία σκηνή βιασμού» που «επιβλήθηκε αιφνίδια στους ηθοποιούς και επαγγελματίες κασκαντέρ». Πρόσθεσε επίσης πως «δεν συναίνεσε στις οδηγίες που της δόθηκαν αφού πήρε θέση» και ότι «δεν φορούσε τα κατάλληλα ρούχα προστασίας για να εξασφαλιστεί η κάλυψη, η ασφάλεια και η σωματική της ακεραιότητα».

Από την άλλη, όπως γράφει ο Guardian, η δήλωση του Κέβιν Κόστνερ προσπαθεί να δώσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Το εκτενές έγγραφο ξεκινά με ένα αισιόδοξο μήνυμα της ΛαΜπέλα προς την προϊσταμένη της, εννέα μέρες μετά το φερόμενο περιστατικό: «Σε ευχαριστώ για αυτές τις υπέροχες εβδομάδες! Σε εκτιμώ πολύ! Έμαθα τόσα πολλά και σε ευχαριστώ ξανά. Είμαι πολύ χαρούμενη που όλα πήγαν καλά. Καλή συνέχεια με τα γυρίσματα και τα λέμε σύντομα!»

Το δικόγραφο συνεχίζει χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό για μη προσχεδιασμένη σκηνή βιασμού ως «κατάφωρα ψευδή» και περιγράφει το περιστατικό ως «προοικονομία και προετοιμασία για δύο βίαιους βιασμούς που συμβαίνουν εκτός κάδρου».

Η ΛαΜπέλα ζητά αποζημίωση για επαγγελματική ζημιά και «μόνιμο ψυχικό τραύμα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίζει για χρόνια». Ζητά επίσης το δικαστήριο να διατάξει την παρουσία συντονιστή ερωτικών σκηνών σε όλες τις μελλοντικές ταινίες του Κέβιν Κόστνερ, καθώς και να υποχρεωθούν οι εμπλεκόμενοι να παρακολουθήσουν εκπαίδευση κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης ή σεξουαλικής βίας από έναν «αξιόπιστο οργανισμό».