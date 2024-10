Από τη Βαρκελώνη μέχρι το Βιετνάμ: Μια ματιά στα πιο ινσταγκραμικά καφέ του κόσμου

Από τη ζωηρή Βαρκελώνη μέχρι το Βιετνάμ, αυτά τα καφέ αποτελούν έναν προορισμό από μόνα τους

Σε έναν κόσμο όπου τα ταξίδια και το design συνυπάρχουν, ορισμένοι προορισμοί μας προσκαλούν να δούμε και να βιώσουμε πολλά περισσότερα από τα αξιοθέατα και τους ήχους μιας πόλης. Ορισμένοι προορισμοί, μας βυθίζουν σε χώρους που μοιράζουν απλόχερα τη γοητεία της τέχνης. Με διαφορετικούς τρόπους. Σε όλον τον κόσμο, ινσταγκραμικά καφέ προσφέρουν κάτι περισσότερο από ένα μέρος για να αναζωογονηθούμε, γιατί αποτελούν «καταφύγια» ιδιαίτερης αισθητικής, όπου κάθε γωνία, χρώμα και περίγραμμα αφηγείται μια ιστορία.

Από τη ζωηρή Βαρκελώνη μέχρι την κομψή αστική όαση του Χονγκ Κονγκ, αυτά τα καφέ αποτελούν έναν προορισμό από μόνα τους. Γιατί, το ταξίδι δεν έχει να κάνει μόνο με το τι υπάρχει στο μενού, αλλά και με το πώς ένας τόπος και το desing συνδυάζονται, προσκαλώντας μας να μείνουμε, να συνδεθούμε και να δούμε κάθε πόλη με άλλη ματιά.

The Miners, Βαρκελώνη

Βρίσκεται στη Βαρκελώνη αλλά ιδρύθηκε αρχικά στην Πράγα το 2019. Ο στόχος ήταν να μετατραπεί ένας άδειος χώρος στην καρδιά του El Poblenou σε ένα μοναδικό και γαλήνιο καφέ που θα ξεχώριζε μέσα στην καλλιτεχνική πόλη. Και αυτό έγινε. Η διαρρύθμιση του Miners Café, που σχεδίασε ο Ισέρν Σερά, είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να αποπνέει μια χαλαρότητα και ένα φυσικό coolness. Οι τοίχοι του, με διαφορετικές υφές που κυμαίνονται από πέτρα έως κατασκευές από τούβλα, έχουν διατηρηθεί για να προσδώσουν πλούτο και χαρακτήρα στο χώρο. Εάν βρεθείς ποτέ στη Βαρκελώνη, πέρνα μια βόλτα από εκεί.

Seven, Βέλγιο

To συγκεκριμένο καφέ βρίσκεται στον δήμο Uccle/Ukkel στις Βρυξέλλες. Αυτή η καταπράσινη, νότια συνοικία της πόλης προσελκύει και πολύ κόσμο λόγω του Seven. Ανοιχτό επτά ημέρες την εβδομάδα και χωρίς να λειτουργεί με κρατήσεις, ο κόσμος επισκέπτεται το Seven για να απολαύσει ωραίο καφέ, acai bowls, τοστ με αβοκάντο και υπέροχα burritos. Παράλληλα με τον καφέ, τα ποτά περιλαμβάνουν σπιτικά αναψυκτικά και φρεσκοστυμμένους χυμούς. Για πολλούς, το Seven είναι ένα από τα πιο ντιζαϊνάτα καφέ στο Βέλγιο.

The Capsule, Πορτογαλία

Σε αυτό το μέρος συγκλίνουν ο καλός καφές και το μοναδικό φαγητό. Κάπου στο γραφικό ψαροχώρι Ericeira της Πορτογαλίας, το The Capsule δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί μια ανεπίσημη και χαλαρή ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας άψογα τη γοητεία ενός κλασικού εστιατορίου με τη φινέτσα της υψηλής γαστρονομίας και τη γοητεία του specialty καφέ. Από τις υφές, τα υλικά, τα προσεκτικά επιλεγμένα έπιπλα και τον μαγευτικό φωτισμό, το The Capsule είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της αειφορίας.

Takarkad, Ταϊλάνδη

Στο Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης, το Takarkad είναι κάτι περισσότερο από ένα μέρος για να πάρεις ένα ποτό και να φύγεις. Είναι ένα μέρος όπου θέλεις να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις και να καθίσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι ζεστοί εσωτερικοί χώροι του, που γίνονται ακόμα πιο δελεαστικοί από τα χάρτινα φανάρια που κρέμονται, προσφέρουν στους επισκέπτες μια οπτική πανδαισία. Εάν σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο ταξίδι σου στην Ταϊλάνδη και βρεθείς στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν πρέπει να χάσεις την ευκαιρία να το επισκεφτείς.

NOC Coffee Co, Χονγκ Κονγκ

Το NOC Coffee Co, φέρνει ένα minimal και industrial χαρακτήρα στο Χονγκ Κονγκ. Από την αρχή της δημιουργίας του, ο στόχος ήταν να προσφέρει μια ενιαία εμπειρία για τον κάθε πελάτη, κάτι που έγινε με τη χρήση μιας παλέτας ξεχωριστών χρωμάτων. Μπαίνοντας μέσα, σε υποδέχεται αμέσως ένα κομψό μπαρ με λευκό πάγκο μήκους επτά μέτρων, ενώ το μενού προσφέρει κλασικά ροφήματα και καφέ εξαιρετικής προέλευσης.

NOLA, Λονδίνο

Στο βόρειο άκρο του Peckham Rye, στο Λονδίνο, με έναν ιδιαίτερο japandi εσωτερικό χώρο και μια ωραία γκάμα προϊόντων, βρίσκεται το Nola, ένα καφέ που είναι δύσκολο να μην αγαπήσεις από την πρώτη ματιά. Εκτός από τον μοναδικής προέλευσης καφέ, προσφέρει επίσης kombucha, βιολογική λεμονάδα και Prana Chai, μαζί με μια σειρά από σάντουιτς και μπριός.

Anh Coffee Roastery, Βιετνάμ

Το Anh Coffee Roastery άνοιξε το 2021 στην καρδιά της πόλης Χο Τσι Μινχ και είναι ένα από τα τελευταία αρχιτεκτονικά «θαύματα» στο Βιετνάμ. Το αρχιτεκτονικό γραφείο που ανέλαβε τον σχεδιασμό του, χρησιμοποίησε την αφθονία του χώρου για να δημιουργήσει ένα σημείο που μοιάζει με λούνα παρκ, με πολλαπλά επίπεδα που χαρίζουν διαφορετικά συναισθήματα. Εμπνευσμένοι από την περιβάλλουσα κόκκινη γη από βασάλτη (ένα εκρηξιγενές πέτρωμα), οι αρχιτέκτονες σχεδίασαν έναν μονόχρωμο χώρο που είναι τόσο ελκυστικός στο μάτι κάθε ανθρώπου που περνάει από το σημείο.