Πώς θα ένιωθες αν η δουλειά σου σε γιόρταζε ως επαγγελματία με κάθε ευκαιρία;

Όχι, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η Novibet το κάνει πραγματικότητα!

Τα πράγματα δεν μπορείς να πεις ότι είναι ιδανικά στον χώρο εργασίας. Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο κατά το οποίο οι περισσότεροι εργαζόμενοι δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τις συνθήκες εργασίας τους. Και, ενώ το οικονομικό όλο και κάπου βρίσκεται τριγύρω στην εικόνα, το κατά πόσο αναγνωρίζει τις προσπάθειές σου ο εργοδότης σου βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τις εργασιακές σου ανάγκες.

Η Novibet ξέρει τα παραπάνω. Η εταιρεία προσπαθεί οι εργαζόμενοί της να αισθάνονται πως έχουν τον σεβασμό της. Πως εργάζονται για μία εταιρεία που αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Customer Support Week 2024 στο Noviverse που πραγματοποίησε η Novibet στο πλαίσιο της διεθνούς εβδομάδας εξυπηρέτησης πελατών, που στην Ελλάδα υλοποιείται υπό την αιγίδα του ΕΙΕΠ - Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών. Τι ήταν αυτή; Μία εβδομάδα κατά την οποία η εταιρεία οργάνωσε μία σειρά από δραστηριότητες για να γιορτάσει τους εργαζόμενους στο Customer Support.

Το εμπνευσμένο εικαστικό της ενέργειας

Η Novibet ξεκίνησε την Customer Support Week 2024 με ένα υπέροχο, super fan εικαστικό.

Το εικαστικό παρομοιάζει το Customer Support Department με ένα διαστημόπλοιο και η επιλογή φυσικά δεν ήταν καθόλου τυχαία. Το reference παραπέμπει στο πόσο σημαντικό ρόλο έχει η πληροφορία που λαμβάνει η εταιρεία από τους πελάτες της καθώς και στον τρόπο που διαχέεται εσωτερικά. Περαιτέρω, με αυτόν τον τρόπο, η Novibet δείχνει όχι μόνο την υψηλή θέση στην οποία τοποθετεί τους εργαζόμενούς της αλλά τη μεγάλη σημασία που έχουν οι πελάτες της για εκείνη, προσφέροντάς τους πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση.

The Customer Support Week 2024 in Noviverse

Αναλυτικά όλες οι πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την Customer Support Week 2024:

Από την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, οι εργαζόμενοι βρήκαν τα γραφεία διακοσμημένα με στοιχεία εμπνευσμένα από το tagline της εβδομάδας. Μπαλόνια, Roll Up Banners και αυτόνομα props ήταν τοποθετημένα σε όλο τον χώρο, δημιουργώντας μια εορταστική ατμόσφαιρα. Θεματικά μπισκότα τοποθετήθηκαν στα γραφεία τους, για να συνοδεύσουν τον πρώτο καφέ της εβδομάδας. Η ευχάριστη έκπληξη για όλους ήταν τα «recharge breaks». Αυτή η πρωτοβουλία είχε στόχο να προσφέρει στους εργαζομένους του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών σύντομες στιγμές χαλάρωσης.

Οι θεραπευτές της εταιρείας A Mindful Day παρευρέθηκαν στα γραφεία για τέσσερις ημέρες, προσφέροντας υπηρεσίες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως βάρδιας, να μπορέσουν να απολαύσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Το μεσημέρι της πρώτης ημέρας, ένας μπουφές είχε στηθεί στη reception, όπου οι ομάδες συγκεντρώνονταν για να απολαύσουν το γεύμα τους όλοι μαζί.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, τα recharge breaks συνεχίστηκαν με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή από τους εργαζομένους, ενώ την Πέμπτη, η όλη η ομάδα Εξυπηρέτησης συνδέθηκε διαδικτυακά για να συμμετάσχει σε ένα live quiz, με τους συμμετέχοντες να διεκδικούν ένα έπαθλο.

Η εβδομάδα κορυφώθηκε την Παρασκευή με πολλές εκπλήξεις και μοναδικές στιγμές. Ο αγαπημένος συνεργάτης και stand-up comedian, Κώστας Μαλιάτσης, επισκέφθηκε τα γραφεία και μοιράστηκε τη δική του οπτική για το τμήμα, το οποίο και αποκαλεί "KOSTOMER support”.

Από το πρόγραμμα της Παρασκευής, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η βράβευση των εργαζομένων του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, σε μοναδικές κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.



Παρακάτω και οι (ξεχωριστές) κατηγορίες των βραβείων:

The Human Encyclopedia Award 📚

The Speedy Responder Award ⚡

The Friendly Bot Award 🤖

The "I Can’t Believe That Just Happened" Award 😲

The Multi-Tasking Machine Award 🤹

The Positive Vibes Award ✨

The Night Owl Award 🌙

The Customer Whisperer Award 🐦

The Most Likely to Star in a Training Video Award 🎬

The Captain of the STAR Ship Award 🚢

Τέλος, η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με ένα food truck, το οποίο προσέφερε healthy επιλογές lunch για όλους αλλά και το ειδικά διαμορφωμένο για τη συγκεκριμένη εβδομάδα Mocktail, Novi Star!

Στον πυρήνα της επιτυχίας της Novibet βρίσκεται η δέσμευσή της να δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας όπου οι εργαζόμενοί της αισθάνονται πραγματικά σημαντικοί. Συγκεκριμένα μέσα από το Noviverse, η Novibet αποδεικνύει ότι νοιάζεται ουσιαστικά για τους ανθρώπους της. Σέβεται τη μοναδικότητά τους και τους κάνει να νιώθουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας.

