Φυσικά και θα γύριζαν ντοκιμαντέρ για τον άνθρωπο των ημερών, Λουίτζι Μαντζιόνε. Έρχονται τέσσερα συνολικά

Οι παραγωγοί ντοκιμαντέρ τρίβουν τα χέρια τους για την υπόθεση του Λουίτζι Μαντζιόνε, τον άνθρωπο που έχουν λατρέψει οι Αμερικανοί πολίτες

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο άνθρωπος που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, που συνέβη στις 4 Δεκεμβρίου. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει 11 κατηγορίες και ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής. Το παράδοξο όμως με τον γόνο πλούσιας οικογένειας, είναι πως έχει βρει δεκάδες Αμερικανούς συμμάχους στο πρόσωπό του.

Οι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτος αφορά την αιτία του εγκλήματος, δηλαδή την κοροϊδία των ασφαλιστικών υγείας και το κάκιστο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Ένα μεγάλο πρόβλημα, ομολογουμένως, στην Αμερική. Και ο δεύτερος γιατί ο Λουίτζι Ματζιόνε είναι όμορφο αγόρι, όπως τον αποκαλούν στα social media, όπου οι χρήστες έχουν πάθει παράκρουση. Ναι, φαίνεται πως παίζει ρόλο η καλή εμφάνιση σε συνδυασμό με το κίνητρο.

Αρκεί μόνο να πούμε, πως ο κόσμος έχει ταχθεί ενάντια στον άνθρωπο που τον κατέδωσε στην αστυνομία, ακόμα και στο κατάστημα των ΜcDonald's στην Πενσυλβάνια, στο οποίο είναι υπάλληλος. Όπως καταλαβαίνετε, ο Λουίτζι Ματζιόνε είναι το πρόσωπο των ημερών. Και ο συνδυασμός του αληθινού εγκλήματος με την λατρεία των Αμερικανών για τον ίδιο, είναι το απόλυτο χαρτί για τους παραγωγούς. Φυσικά λοιπόν και έρχονται ντοκιμαντέρ για τον Ματζιόνε, τέσσερα για την ακρίβεια

Τα ντοκιμαντέρ που έρχονται για τον Λουίτζι Μαντζιόνε

Ειδική εκπομπή του ABC που θα αναλύει το χρονικό του εγκλήματος

Αυτή θα είναι η πρώτη εκπομπή που θα προβληθεί και θα αφορά την υπόθεση του Λουίτζι Μαντζιόνε. Λέγεται “Manhunt: Luigi Mangione and the CEO Murder – A Special Edition of 20/20” και θα έχει διάρκεια μίας ώρας. Θα μεταδοθεί απόψε στο ABC και από αύριο θα είναι διαθέσιμη και στο Hulu.

Σύμφωνα με το ABC, το ντοκιμαντέρ θα αφηγηθεί λεπτό προς λεπτό την έρευνα για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, θα περιλαμβάνει αποκλειστική ηχογράφηση του Λουίτζι Μαντζιόνε να μιλά για τα ταξίδια του στην Ασία και θα αποκαλύψει νέες λεπτομέρειες σχετικά με το έγκλημα. Στο ντοκιμαντέρ θα μιλήσει και φίλος του.

Ντοκιμαντέρ για τον θάνατο του Μπράιαν Τόμσον

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, οι εταιρείες παραγωγής Anonymous Content και Jigsaw Productions θα συνεργαστούν για το ντοκιμαντέρ που θα αφορά τον θάνατο του Τόμσον. Θα εξερευνήσει το πώς οι άνθρωποι γίνονται δολοφόνοι, όπως ο ύποπτος Λουίτζι Μαντζιόνε, αλλά και την απογοήτευση των Αμερικανών πολιτών για την υγειονομική περίθαλψη.

Η Jigsaw Productions διευθύνεται από τον Άλεξ Γκίμπνι, ο οποίος το 2008 κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, για το «Taxi to the Dark Side».

Ντοκιμαντέρ και από τον υποψήφιο για βραβείο Εmmy, Στίβεν Ρόμπερτ Μορς

Το Variety σε ένα επιπλέον δημοσίευμα του, ανέφερε πως ο σκηνοθέτης Στίβεν Ρόμπερτ Μορς, ένας υποψήφιος για βραβείο Emmy, ξεκίνησε ένα ντοκιμαντέρ για τον Λουίτζι Μαντζιόνε. Ο ίδιος είπε πως θα εξερευνήσει διάφορες προοπτικές γύρω από τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, σεβόμενος την απώλειά του και τον αντίκτυπό της στους δικούς του ανθρώπους.

Η εταιρεία παραγωγής του, κάλεσε την την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του Τόμσον, αλλά και του Λουίτζι Μαντζιόνε, να μοιραστούν τις ιστορίες τους.

Η Warner Bros. Discovery θα ρίξει φως στο ποιος είναι ο Λουίτζι Ματζιόνε

Το Investigation Discovery της Warner Bros. Discovery, θα κυκλοφορήσει ένα ωριαίο αφιέρωμα για την υπόθεση Ματζιόνε, τον Φεβρουάριο του 2025, το οποίο θα λέγεται «Who Is Luigi Mangione?».

Ένας εκπρόσωπος είπε στο Variety ότι το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει τον Νταν Έιμπραμς, ειδικούς εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας και ανθρώπους κοντά στον Λουίτζι Μαντζιόνε για να εξερευνήσουν «την ψυχική του κατάσταση» και να «διερευνήσουν τις θεωρίες» γύρω από τη σύλληψή του.