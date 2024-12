Κογκρέσο: Οι γυναίκες έχουν 70 φορές περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα σεξουαλικών deepfakes σε σχέση με τους άντρες

Οι αριθμοί σκιαγραφούν το λιγότερο μια σκοτεινή πραγματικότητα

Ο τομέας της πολιτικής είναι πολύ περίπλοκος για τις γυναίκες. Και τώρα, γίνεται ακόμα πιο δύσκολος καθώς η άνοδος της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, τις επηρεάζει σε σοκαριστικό βαθμό. Οι γυναίκες στην πολιτική πέφτουν θύματα deepfakes σεξουαλικής φύσεως, δηλαδή ψεύτικων εικόνων που έχουν δημιουργηθεί με ΑΙ. Όλα αυτά, τα διαβάζουμε σε νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε από το American Sunlight Project (ASP), ενός thinkthank που στοχεύει στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες στο Κογκρέσο είναι 70 φορές πιο πιθανό να στοχοποιηθούν από deepfakes, συγκριτικά με τους άντρες. Πέφτουμε από τα σύννεφα; Μάλλον όχι. Συγκεκριμένα, η έρευνα τονίζει πως εντόπισε περισσότερες από 35.000 αναφορές μη συναινετικών προσωπικών εικόνων που απεικονίζουν 26 μέλη του Κογκρέσου. Και εξ αυτών των 26 μελών, 25 είναι γυναίκες και ένας μόνο άντρας. Αυτό σημαίνει πως 1 στις 6 γυναίκες του Κογκρέσου (ή το 16%) είναι θύματα σεξουαλικών deepfakes. Και οι αριθμοί του ASP, σκιαγραφούν το λιγότερο μια σκοτεινή πραγματικότητα.

Κάπου εδώ, να τονίσουμε πως το Κογκράσο έχει εισαγάγει στο παρελθόν νομοσχέδια που έχουν στόχο να ποινικοποιήσουν τέτοιες δραστηριότητες, ωστόσο λόγω της γραφειοκρατίας η Βουλή αναμένει ακόμα την έγκρισή τους. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Γερουσία ψήφισε τον νόμο Take it Down, που εισήγαγε ο γερουσιαστής Τεντ Κρούζ τον Ιούνιο. Ομοίως, το νομοσχέδιο ποινικοποιεί τη δημοσίευση ψηφιακών παραποιημένων deepfakes στο διαδίκτυο, αλλά επίσης επιβάλλει κυρώσεις για εταιρείες που δεν καταργούν τέτοιο περιεχόμενο εντός 48 ωρών από την αναφορά του.

Kαταστροφικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των θυμάτων

Τα deepfakes (μη συναινετικές προσωπικές εικόνες), δημιουργούνται με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ή με εργαλεία επεξεργασίας βίντεο, επιτρέποντας στους χρήστες να βάλουν το πρόσωπο κάποιου ανθρώπου στο σώμα ενός άλλου υπαρκτού προσώπου. «Πρέπει να υπολογίσουμε αυτό το νέο περιβάλλον και το γεγονός ότι το Διαδίκτυο έχει ανοίξει τόσους κινδύνους που στοχεύουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες», δήλωσε η ιδρύτρια και συγγραφέας του American Sunlight Project, Νίνα Τζάνκτοβιτς.

Τα deepfakes μπορούν να επιφέρουν καταστροφικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των θυμάτων. Οι έρευνες δείχνουν ήδη ότι το 41% των γυναικών μεταξύ 18 και 29 ετών αυτολογοκρίνονται για να αποφύγουν την παρενόχληση στο διαδίκτυο. Αλλά, μιλώντας για την πολιτική, αυτός δεν είναι ο μοναδικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Η Σουζάνα Γκίμπσον έχασε τη βουλευτική κούρσα αφού ένας Ρεπουμπλικανός μοιράστηκε ροζ βίντεο με εκείνη και τον σύζυγό της, στην Washington Post. Και η ίδια, τόνισε έκτοτε πως άκουσε από νεαρές γυναίκες να αποθαρρύνονται για να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα από φόβο μήπως χρησιμοποιηθούν τέτοιες εικόνες για να τις παρενοχλήσουν. Η Σουζάνα Γκίμπσον, ξεκίνησε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης μέσω deepfake και μια συνοδευτική επιτροπή πολιτικής δράσης για την υποστήριξη γυναικών υποψηφίων ενάντια στις παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής.