Brands της Beverage World διακρίνονται στη διεθνή σκηνή ποτού

Με διακρίσεις από Drinks International Brands Report 2025 καλωσορίζει τη νέα χρονιά η Beverage World

Η Beverage World, με υπερηφάνεια επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ποιότητα, την καινοτομία και την αριστεία μέσα από το εντυπωσιακό της portfolio, καθώς διαθέτει επιλεγμένα brands που ξεχωρίζουν στην παγκόσμια σκηνή ποτού.

Με πνεύμα αισιοδοξίας για το 2025, η εταιρεία καλωσορίζει το νέο έτος, με διάθεση για νέες μοναδικές εμπειρίες γεύσης από κάθε γωνιά του κόσμου, οι οποίες διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

Στο πρόσφατο Drinks International Brands Report 2025, έξι brands που αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά από την Beverage World, διακρίθηκαν για την υψηλή τους ποιότητα και τη μοναδικότητά τους. Συγκεκριμένα στην κατηγορία Best Selling Brands ξεχώρισαν τα Dunville's, Angostura Bitters και Lyre’s, ενώ στην κατηγορία Top Trending Brands τα Calle 23, Ojo de Dios και Magnifica αναδείχθηκαν ως πρωταγωνιστές στον χώρο των premium spirits, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι λάτρεις των ποτών σε όλο τον κόσμο.

Αυτές οι διακρίσεις ενισχύουν περαιτέρω την all around the clock γκάμα της Beverage World,η οποία παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους παραγωγούς παγκοσμίως. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η εταιρεία θα συνεχίσει να φέρνει κοντά στους Έλληνες καταναλωτές μοναδικά brands που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προσδοκίες ποιότητας και γεύσης.

To Brands Report είναι ένα από τα πιο σημαντικά reports πρωτογενούς έρευνας που διεξάγει ετησίως η Drinks International. To Report που διανύει τη 15η χρονιά του, χαρτογραφεί τις αγοραστικές συνήθειες και τάσεις του κλάδου για περισσότερες από 20 κατηγορίες οινοπνευματωδών ποτών, κρασιού και μπύρας, καθώς και τα brands με τις υψηλότερες πωλήσεις, μέσα από δημοσκοπήσεις σε ιδιοκτήτες bar και head bartenders.