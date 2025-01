Λέγεται πως ο Τομ Χόλαντ θα υποδυθεί τον Οδυσσέα στην “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν. Πολύ μας αρέσει

Η νέα ταινία του Νόλαν θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2026

Από την ημέρα που η Universal ανακοίνωσε τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, μία προσαρμογή της Οδύσσειας του Ομήρου, διάφορες λεπτομέρειες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Είναι προφανές πως όλοι έχουμε την προσοχή μας στραμμένη στο project του σκηνοθέτη, που την περασμένη χρονιά, σάρωσε τα Όσκαρ με το Οπενχάιμερ.

Γνωρίζουμε, δηλαδή πως το ομηρικό έπος θα γυριστείσε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία IMAX και πως θα είναι η πιο ακριβή παραγωγή του σκηνοθέτη. Επιπλέον, γνωρίζουμε πως το καστ θα απαρτίζεται από κορυφαία ονόματα, αυτά των Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαρλίζ Θερόν.

Τις προηγούμενες μέρες, οι θεατές είχαν κάνει κάποιες προβλέψεις σχετικά με τον ρόλο που θα αναλάβει ο κάθε ηθοποιός. Όλοι, μάλιστα, έλεγαν πως ο Ματ Ντέιμον θα υποδυθεί τον Οδυσσέα. Να, όμως που άλλος φλερτάρει με αυτόν τον ρόλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, λέγεται πολύ έντονα πως ο Τομ Χόλαντ θα είναι εκείνος που θα υποδυθεί τον Οδυσσέα, που σημαίνει πως ο νεαρός ηθοποιός θα κουβαλήσει μεγάλο μέρος της ταινίας στις πλάτες του. Εκτός κι αν πρόκειται να δούμε διαφορετικές του θρυλικού ήρωα, οπότε να αναλάβουν να τον ενσαρκώσουν και ο Χόλαντ και ο Ντέιμον.

Tom Holland will be the lead in Christopher Nolan’s next film ‘THE ODYSSEY’



(via @DEADLINE) pic.twitter.com/4LeVrP3lPL

— Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) January 20, 2025