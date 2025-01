Θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια: Το “Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι” επιστρέφει με reboot στο Netflix

40 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της σειράς, «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» θα αποκτήσει νέα ζωή στο Netflix

Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι (Little House on the Prairie), βασισμένο στην αγαπημένη σειρά βιβλίων της Λόρα Ίνγκαλς Ουάιλντερ, θα αποκτήσει νέα τηλεοπτική ζωή, αφού το Netflix έδωσε το πράσινο φως για επερχόμενο reboot. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που η σειρά κυκλοφόρησε στο NBC και αγαπήθηκε από το κοινό, κρατώντας τους συντροφιά για εννέα σεζόν.

Στο νέο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», η Ρεμπέκα Σονενσίν θα είναι η showrunner και εκτελεστική παραγωγός, γνωστή από τη σειρά Vampire Diaries. Όπως διαβάζουμε στο Variety, η Τζόυ Γκόρμαν Γουέτελς θα είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός μαζί με τον Τριπ Φρέντλι, την Ντάνα Φοξ και τη Σουζάνα Φόγκελ. Η παραγωγή για το Netflix θα γίνει από τα CBS Studios και τα Anonymous Content Studios.

«Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι έχει αιχμαλωτίσει τις καρδιές και τη φαντασία πολλών θαυμαστών σε όλο τον κόσμο και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μοιραστούμε τα διαχρονικά θέματα ελπίδας και αισιοδοξίας με μια νέα εκδοχή αυτής της εμβληματικής ιστορίας», δήλωσε η αντιπρόεδρος δραματικών σειρών του Netflix και συνέχισε: «Το όραμα της Ρεμπέκα φέρνει ένα συναισθηματικό βάθος που θα ενθουσιάσει τόσο τους νέους όσο και τους υπάρχοντες θαυμαστές αυτού του αγαπημένου κλασικού έργου».

Είναι πολύ νωρίς, προφανώς, για περισσότερες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, ποιοι ηθοποιοί θα βρίσκονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Αλλά για την ώρα ας φρεσκάρουμε τη μνήμη μας για το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι».

Η Ίνγκαλς Ουάιλντερ κυκλοφόρησε συνολικά οκτώ βιβλία, στις δεκαετίες του 1930 και του ’40. Βασίζονται στη παιδική της ηλικία, στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής στα τέλη του 1800. Μέχρι σήμερα έχουν πωληθεί περισσότερα από 73 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων. Όσον αφορά τη δημοφιλή σειρά στο NBC, προβλήθηκαν περισσότερα από 200 επεισόδια, ενώ αργότερα ακολούθησαν τρεις ταινίες.

Το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» προβάλλεται στο Peacock και παραμένει δημοφιλές. Τούτου λεχθέντος, η Nielsen ανακοίνωσε στο τέλος του περασμένου έτους πως οι Αμερικανοί θεατές παρακολούθησαν περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια λεπτά, τη σειρά το 2024. Σε αυτήν πρωταγωνιστούν οι Μάικλ Λάντον, Κάρεν Γκράσλε, Μελίσα Γκίλμπερτ, Σου Άντερσον και Σίντεϊ Λίντσεϊ Γκρίνμπους.