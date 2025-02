Συγκινημένη η Ντέμι Μουρ με τη βράβευσή της στα SAG Awards: «Οι λέξεις είναι πέρα από εμένα»

«Ήμουν το μικρό κορίτσι που δεν πίστευε στον εαυτό του», είπε Ντέμι Μουρ, κρατώντας στα χέρια της ένα ακόμη βραβείο για τον ρόλο της στην ταινία «The Substance»

Μετά τα βραβεία από τις Χρυσές Σφαίρες και τα Critics Choice Awards, η Ντέμι Μουρ κατέκτησε το τρίτο βραβείο της - αυτή τη φορά στα SAG Awards - για τον ρόλο της στην ταινία «The Substance». Μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες επαγγελματικής διαδρομής, είδε τη δουλειά της να αναγνωρίζεται με τον πιο τιμητικό τρόπο και προφανώς δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της.

Η ηθοποιός παρέλαβε το βραβείο της και στην ομιλία που ακολούθησε, μίλησε για την προσπάθεια, τις σκέψεις και την πορεία της μέχρι σήμερα. Η Ντέμι Μουρ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους τους δασκάλους της, αλλά και προς τον εαυτό της, που είχε πίστη στις ικανότητές της και δεν σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί, ακόμα κι όταν κάποιος την αποκάλεσε «ηθοποιό ποπ κορν».

Demi Moore Wins Best Actress at SAG Awards After 47 Years in the Union, Tells Young Actors: 'Don't Lose Sight of the Human Connection' https://t.co/lwMFu66A4s

— Variety (@Variety) February 24, 2025