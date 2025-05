HUAWEI WATCH 5: Το smartwatch που έγινε το ωραιότερο fashion (και όχι μόνο) statement μου

Τεχνολογία; Check. Health Monitoring; Check. Στυλ; Check... Ετοιμάσου να το αγαπήσεις!

Η αλήθεια είναι ότι ήμουν από εκείνους που άργησαν να μπουν στη λογική των έξυπνων ρολογιών. Όλο το είχα στο μυαλό μου και όλο κάτι γινόταν και κατέληγα στο «Έλα μωρέ, κάποια άλλη στιγμή». Περνούσε ο καιρός και, από ένα σημείο και μετά, οριακά το ξέχασα, νομίζοντας ότι δεν θα έκανε και φοβερή διαφορά στη ζωή μου. Ώσπου, ήρθε η ώρα να γνωρίσω αυτό που θα με έκανε να αναθεωρήσω τα πάντα και να μην πιστεύω πώς ήταν η καθημερινότητά μου πριν από αυτό.

Ladies and gentlemen, το HUAWEI WATCH 5

Το HUAWEI WATCH 5 αποτελεί την ολοκαίνουργια άφιξη από το αγαπημένο tech brand, η οποία αναβαθμίζει τα χαρακτηριστικά των προκατόχων του και γεμίζει τη ζωή μας με άνεση, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και, φυσικά, στυλ (oh yes!). Πρόκειται για ένα smartwatch που εύκολα αποκαλείς (και αντιμετωπίζεις ως) κόσμημα. Κυκλοφορεί σε πολύ εκλεπτυσμένα, fashionable χρώματα, όπως μωβ και χρυσό, όμως η δική μου «αδυναμία» είναι ξεκάθαρα το Dawnlight Gold (φαντάσου το κάτι μεταξύ dusty pink/beige – απλά wow) με vegan leather. Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο αεροναυπηγικής ποιότητας, περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι 904L και σφαιρικό κρύσταλλο ζαφειριού – υλικό δεύτερο σε σκληρότητα μετά το διαμάντι, οπότε καταλαβαίνεις ότι νιώθεις μία έξτρα ασφάλεια σχετικά με το θέμα της φθοράς. Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλές προσόψεις, ώστε να βρίσκεις ποια είναι αυτή που ταιριάζει κάθε μέρα στη διάθεση και το outfit σου.

@Jenny.gr / Νατάσσα Σχοινά

My Health Buddy

Φεύγοντας τώρα από το κομμάτι στυλ, ένα από τα πράγματα για τα οποία ξεχωρίζει το HUAWEI WATCH 5 είναι ξεκάθαρα όλα τα πλεονεκτήματα που σου δίνει από άποψη υγείας και καταμέτρησής της. Και μιλάμε ξεκάθαρα για άπειρες επιλογές που σε βοηθούν να κρατάς health log για πολύ σημαντικά aspects της υγείας σου, όπως η αρτηριακή πίεση, οι καρδιακοί παλμοί, ο φλεμβοκομβικός ρυθμός και ο κορεσμός οξυγόνου. Δηλαδή, πράγματα που πολλοί δεν ξέρουμε καν τι ακριβώς είναι και γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε. Κι εγώ, για να καταλάβεις, άρχισα να googlάρω όσα δεν είχα ιδέα τι είναι για να είμαι up to date, τόσο με την τεχνολογία όσο και με την υγεία μου.

@Jenny.gr / Νατάσσα Σχοινά

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως το HUAWEI WATCH 5 εισάγει επαναστατικές καινοτομίες που μεταμορφώνουν τις δυνατότητες έξυπνης αλληλεπίδρασης. Το smartwatch είναι εξοπλισμένο με την αναβαθμισμένη τεχνολογία HUAWEI TruSense System και ενσωματώνει τη νέα τεχνολογία Multi-Sensing X-TAP με Διανεμημένη Μονάδα Αισθητήρων, επιτρέποντας σου να πραγματοποιήσεις μετρήσεις υγείας μέσω επαφής με τα δάκτυλα. Απλά τοποθετείς το δάχτυλό σου στον αισθητήρα που βρίσκεται στο πλάι του smartwatch για τρία (!) δευτερόλεπτα και εκείνο μετά σου κάνει τις μετρήσεις. Εντυπωσιακό; Ναι, είναι.

Κι εκεί πού αναρωτιέσαι πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει, έρχεται ένα ακόμα wow fact: Στο «παιχνίδι» έχουν μπει και Smart Gestures, τα οποία σου επιτρέπουν να διαχειριστείς τις κλήσεις σου με double tap και double slide των δαχτύλων σου… Aha!

@Jenny.gr / Νατάσσα Σχοινά

Επιπλέον, για να σου δείξει πως sky’s the limit, είναι εξοπλισμένο με κάθε είδους προγράμματα άθλησης, από απλό τρέξιμο, μέχρι κατάδυση και σνόουμπορντ - πάνω από 100 προγράμματα σου λέει. Απλά είναι εκεί για εσένα, για τα πάντα, 24 ώρες το 24ωρο, ό,τι κι αν χρειαστείς, ό,τι κι αν κάνεις. Και αν πας να ξεχαστείς, είναι εκεί να σου θυμίσει να σηκωθείς, για παράδειγμα, από την καρέκλα του γραφείου που κάθεσαι τόσες ώρες και δεν έχει προλάβει καν να πας να φας (Don't do it!). Είναι ο προπονητής σου, αλλά υπό την έννοια του life coach. Κατάλαβες, πιο συνολικά.

Α, και μην ανησυχείς. Με τόσες παροχές, ναι, υπάρχουν άπειρα πράγματα να καταπιαστείς με το smartwatch σου, εξ ου και το HUAWEI WATCH 5 έρχεται με δύο battery modes: Standard (3 μέρες) και Battery Saver (7 μέρες). Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα δεν θα είσαι με το άγχος ότι πρόκειται να σου τελειώσει ανά πάσα στιγμή η μπαταρία. Που και να σου τελειώσει δηλαδή κάποια στιγμή, φορτίζεις σε μερικά λεπτά με το HUAWEI SuperCharge.

Εν κατακλείδι, ενθουσιασμένη με το HUAWEI WATCH 5. Και πώς να μην είμαι, άλλωστε;