Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις στην πόλη: 5 προτάσεις για την Παρασκευή 29 Απριλίου

Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε προτάσεις με μερικές από τις πιο αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις για να παρακολουθήσετε στην πόλη σήμερα, Παρασκευή 29 Απριλίου 2022.

Εκθέσεις

Three Star Books in Athens: Ομαδική έκθεση στον χώρο The Intermission

To The Intermission υποδέχεται τη Three Star Books με μια έκθεση σχεδιασμένη από τους ίδιους, αποκλειστικά για το χώρο στον Πειραιά. Μέρος της σκηνογραφίας αποτελεί και η γραμματοσειρά που σχεδίασε η Elvire Bonduelle και θα διακοσμεί τους τοίχους του The Intermission. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα των καλλιτεχνών: John Armleder – Left, Elvire Bonduelle – So Far So Good, AA Bronson – After General Idea, Maurizio Cattelan, Liz Deschenes – Registration, Cheryl Donegan / Kenneth Goldsmith – Peels, Seth Price – Model For A One Page Book και Rirkrit Tiravanija – Once Upon A Time.

Εγκαίνια: Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 19:00 – 22:00

Διάρκεια έκθεσης: 29 Απριλίου – 21 Μαΐου, 2022

Ωράριο: Τετάρτη – Σάββατο 12:00 – 20:00

The Intermission, Πολυδεύκους 37A, Πειραιάς Ελλάδα. Τηλ: +30 210 4131504. Ε: [email protected]