Nina Kraviz: Το φαινόμενο της techno σκηνής στο Bolivar

Το Σάββατο 1 Ιουλίου ξέρεις πού θα βρίσκεσαι.

To Σάββατο 1 Ιουλίου, Bolivar & Blend παρουσιάζουν την Nina Kraviz, το φαινόμενο της techno σκηνής, με το απόλυτα επιδραστικό attitude, label owner των Trip & Galaxid, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Bolivar. Μαζί της Mikee και Manolaco.

Support By Mikee & Manolaco

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

www.bolivar.gr

Event Info:

Ώρα Έναρξης :21:00

Προπώληση Εισιτηρίων: www.viva.gr

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684