Το πιο γευστικό road trip συνεχίζεται στα TGI Fridays™: Τα νέα πιάτα που σίγουρα πρέπει να δοκιμάσεις

Ξέρουμε ποιος θα είναι ο αγαπημένος food προορισμός σου (και) αυτούς τους μήνες

Θυμάσαι τα θρυλικά πιάτα της εμβληματικής διαδρομής Route 66 που έφεραν τα TGI Fridays™ τον περασμένο Σεπτέμβριο; Ναι, εκείνες τις φανταστικές γεύσεις που λάτρεψες και που έγιναν η αγαπημένη σου συνήθεια αυτούς τους μήνες. Τώρα, ήρθε η ώρα, το υπέροχο αυτό road trip να συνεχιστεί με την άφιξη τεσσάρων νέων πιάτων που ξεπερνούν και τους προκατόχους τους!

The All-American Route Part 2

Στα TGI FRIDAYS™ βρίσκεις πιάτα που τιμούν την Oklahoma, το Dallas, το Phoenix και το Los Angeles, όπου και θα τελειώσει η μοναδική αυτή γευστική εμπειρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, θα έχεις πάρει λίγη από τη γεύση της Αμερικής, έχοντας μετακινηθεί μόλις λίγη ώρα από το σπίτι σου. Ένα γρήγορο, νοερό ταξίδι που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα και θα σε βάλει σε άλλο mood.

Πάμε να δούμε αναλυτικά:

Country Style Chicken – Oklahoma City, Oklahoma

Ποιες είναι οι πρώτες λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ένα πιάτο με κοτόπουλο; Τραγανό; Χρυσαφένιο; Τότε το Country Style Chicken είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Κατευθείαν από την Oklahoma City, αυτό το Midwestern πιάτο συνοδεύεται από Country Gravy Sauce και cheddar cheese mashed potatoes και έχει πραγματικά φτιαχτεί για να είναι ο ορισμός του comfort food.

Smokey Barbeque Ribs – Dallas, Texas

Η ιστορία των BBQ ribs πηγαίνει πίσω στις αρχές του 19ου αιώνα στη Νότια Αμερική και μέχρι σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα παγκοσμίως. Τα Smokey Barbeque Ribs είναι χοιρινά παϊδάκια που ψήνονται αργά στη σχάρα και γίνονται σούπερ τρυφερά, σε σημείο που απλά λιώνουν στο στόμα. Με τη Smokey BBQ sauce να τα καλύπτει και τηγανιτές πατάτες, coleslaw και σπιτικό corn bread να τα συνοδεύει, είναι ένα ξεκάθαρο winner dish.

Crispy Chimichanga – Phoenix, Arizona

Το Crispy Chimichanga οφείλει τη λαχταριστή του γεύση στην περιοχή της Arizona αλλά και το γειτονικό Μεξικό, όπου βρίσκονται οι επιρροές του. Το κοτόπουλο Al Pastor ενώνεται με sour cream, κόκκινες πιπεριές, Colby & Monterey Jack, κόκκινα φασόλια, καλαμπόκι, jalapeños, pico de gallo, φρέσκο guacamole και Ranchero sauce και σου παραδίδεται ένα τραγανό και ζουμερό πιάτο που θα ζητάς ξανά και ξανά.

Birria Tacos – Los Angeles, California

Το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται στην «πόλη των Αγγέλων» με τα Birria Tacos. Με καταγωγή από το Jalisco του Μεξικό, το σιγομαγειρεμένο pulled beef μαζί με την πικάντικη birria sauce, το Monterey jack, το κρεμμύδι και το κόλιανδρο, αποτελεί την πιο λαχταριστή επιλογή για μία έξοδο μετά τη δουλειά με την work bestie. Υ.Γ. Βούτα το taco στο Guajillo Birria dip για να απογειώσεις τη γεύση του.

Οι νέες γεύσεις του The All American Route – Part 2 απογειώνονται σε συνδυασμό με τα signature cocktails των TGI Fridays™. Μια Best Fridays™ Margarita είναι πάντα ιδανική επιλογή εναλλακτικά, αν είσαι λάτρης των κλασικών cocktails with a twist, τότε μην παραλείψεις να δοκιμάσεις το Paloma Nights με Patrón Silver, χυμό ροζ γκρέιπφρουτ και σιρόπι αγαύης.

Πάρε μέρος και στον μεγάλο διαγωνισμό που διοργανώνουν τα TGI Fridays™ με δώρο ένα μοναδικό ταξίδι στην Αμερική αξίας 3000€!

Κάπως έτσι, τα αγαπημένα μας TGI FRIDAYS™ που πάντα μάς περιμένουν με την πιο φιλική, ξέγνοιαστη και αυθεντικά αμερικανική ατμόσφαιρα, απογειώνουν για άλλη μία φορά κάθε επίσκεψή μας, από το μεσημέρι ως το βράδυ!

Ακολούθησε τα TGI FRIDAYS™ σε Facebook, Instagram και TikTok για να μένεις πάντα up-to-date με όλα τα νέα.