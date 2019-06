WeddingFail: Αυτές οι γαμήλιες αποτυχίες θα σας φτιάξουν τη μέρα

Όσο προσεκτικός κι αν είναι ο σχεδιασμός ενός γάμου, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να στραβώσουν. Αν δεν μας πιστεύετε, ρωτήστε τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο τελευταίο διαδικτυακό challenge του Jimmy Fallon. Ο παρουσιαστής ζήτησε από τους θεατές να μοιραστούν τις μεγαλύτερες γαμήλιες αποτυχίες τους χρησιμοποιώντας το hashtag #WeddingFail κερδίζοντας την ευκαιρία να ακούσουν την ιστορία τους στην εκπομπή του Jimmy Fallon.

Το αίτημά του συγκέντρωσε χιλιάδες απαντήσεις στο Twitter από νύφες, γαμπρούς, συγγενείς και παρόχους υπηρεσιών που ο καθένας έχει να προσφέρει τη δική του ιστορία, από απαίσιους λόγους μέχρι γλιστρήματα, πεσίματα και παιδιά που κρατάνε τις βέρες και δεν είναι καθόλου συνεργάσιμα.

Μέχρι και ο ίδιος ο Fallon είχε μια ιστορία να πει. "Ένας φίλος μου παντρευόταν στην παραλία, και ήθελε να φτάσει στo σημείο που θα γινόταν ο γάμος με εναέρια τροχαλία. Δεν το είχε ελέγξει πριν και αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ βαρύς για αυτό. Σύρθηκε ανάμεσα σε βράχια και άμμο για τα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα. Σκίστηκε το παντελόνι του κοστουμιού του".

During my father/daughter dance my dad and the flower girl attempted the iconic catch from Dirty Dancing. She’s okay, I promise.😂 #WeddingFail pic.twitter.com/rSSTjcpch7 — Suhmairah (@FrakerSamara) June 18, 2019

At my wedding, my little brother (ring bearer) got bored and started spinning in circles on his stomach in the middle of our vows. 😂 #weddingfails pic.twitter.com/gfRysScrwY — Christine (@cwfowler12) June 19, 2019

The groom forgot his vows. He started crying while promising mundane things such as blubbering “I’ll always take out the trash (long awkward pause), I’ll answer when you call and not click it off.” So painful. — . (@kcufpmurt123) June 19, 2019

I knew at this very moment that I had done something very wrong... and then proceeded to slip on the stairs during our grand entrance. My wife’s face says it all. #weddingfail pic.twitter.com/OVzTZakEOs — Prince Johnson (@princej92) June 19, 2019

