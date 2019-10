Friends: Η λεπτομέρεια στο σκηνικό που μέχρι τώρα κανείς δεν είχε προσέξει

Τα αγαπάμε, τα βλέπουμε ξανά και ξανά, ξέρουμε από έξω τις ατάκες! Και όμως υπάρχουν πάντα λεπτομέρειες που ανακαλύπτουμε!

Αυτή τη φορά χρήστης του twitter δημοσίευσε φωτογραφία όπου αποκαλύπτει πως το διάσημο συντριβάνι στα «Φιλαράκια» είναι το ίδιο με αυτό στην αμερικανική ταινία Halloween, Hocus Pocus.

Το συντριβάνι, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πίσω από το στούντιο Warner Brothers στο LA, φαίνεται πως επιλέχθηκε για τα γυρίσματα και των δύο παραγωγών κατά το 1993 και 1994. Η ομοιότητα προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους θαυμαστές της πολυαγαπημένης σειράς, όπως μπορείτε να δείτε και από το παρακάτω post.

Okay has no one ever noticed that the damn FRIENDS FOUNTAIN is in HOCUS POCUS?!?? pic.twitter.com/DnHlVbPX9p

— MDW (@marcwithaC_23) October 10, 2019