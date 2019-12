Τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της δεκαετίας σύμφωνα με το Billboard Hot 100 -Ποιος καλλιτέχνης έχει την πρωτιά

Είναι εκείνη η εποχή του χρόνου που κάνουμε ανασκόπηση. Ωστόσο αυτή την φορά τα πράγματά είναι πιο σοβαρά, αφού είμαστε μία ανάσα πριν τη νέα δεκαετία.

Έτσι δεν θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε τα πιο επιτυχημένα μουσικά κομμάτια που κυκλοφόρησαν από το 2010 μέχρι και σήμερα και τα χορέψαμε όσο τίποτα άλλο.

Η κορυφαία δεκάδα σύμφωνα με το Billboard Ηοt 100 chart δεν είναι όπως ίσως την περιμέναμε. Αυτά είναι τα 15 πιο επιτυχημένα silngles των 10s, για να τα ακούσετε και να τα χορέψετε ξανά.

1. Uptown Funk!

Mark Ronson Featuring Bruno Mars

2. Party Rock Anthem

LMFAO Featuring Lauren Bennett & GoonRock

3. Shape Of You

Ed Sheeran

4.Closer

The Chainsmokers Featuring Halsey

5. Girls Like You

Maroon 5 Featuring Cardi B

6. We Found Love

Rihanna Featuring Calvin Harris

7. Old Town Road

Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

8.Somebody That I Used To Know

Gotye Featuring Kimbra

9. Despacito

Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

10. Rolling In The Deep

Adele

11. Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)

Post Malone & Swae Lee

12. Without Me

Halsey

13. Call Me Maybe

Carly Rae Jepsen

14. Blurred Lines

Robin Thicke Featuring T.I. + Pharrell

15. Perfect

Ed Sheeran