Ο 3χρονος Muhammad Haryz Nadzim είναι το νέοτερο μέλος των πιο έξυπνων ανθρώπων στον κόσμο

Kisah si kecil genius dari Malaysia... Seorang kanak-kanak dari Malaysia, Muhammad Haryz Nadzim Mohd Hilmy Naim, 4, miliki tahap kecergasan minda (IQ) 142 dalam ujian Stanford Binet menjadi ahli termuda dalam persatuan IQ tinggi global iaitu Mensa.