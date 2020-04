Ο Βob Dylan φτάνει σήμερα για πρώτη φορά στην καριέρα του στην κορυφή των Αμερικανικών charts

Μπορεί να έχει κερδίσει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ένα Όσκαρ, μια Χρυσή Σφαίρα, και πάνω από δέκα βραβεία Grammy, μπορεί να μετρά εκατομμύρια θαυμαστές ανά τον κόσμο, μπορεί πολλά τραγούδια που έγραψε να έχουν καταλάβει την πρώτη θέση των charts -όπως το «Blowin’ in the Wind» από τους Peter, Paul and Mary το 1963 ή το «Mr. Tambourine Man» από τους Byrds το 1965- ο Βob Dylan όμως μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει να βρεθεί στην πρώτη θέση των αμερικάνικων charts ως solo μουσικός.

Η πανδημία όμως του έδωσε αυτό το δώρο, αφού η 17λεπτη μπαλάντα «Murder Most Foul» που κυκλοφόρησε πριν από δύο εβδομάδες κι αναφέρεται στη δολοφονία του John F. Kennedy, πέτυχε 10.000 downloads την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας.

Μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε έτοιμο εδώ και καιρό, όμως δεν το είχε κυκλοφορήσει. Άλλωστε ο Ντίλαν πάντα έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου. Στη βιογραφία του «Bob Dylan: No Direction Home» του Robert Shelton, αναφέρει ένα γεγονός που συνέβη τρεις μήνες μετά από το περιστατικό, όταν ο ίδιος μαζί με κάποιους συναδέλφους του έκαναν παράκαμψη στο Dealey Plaza και «κατευθύνθηκαν στο μονοπάτι του Κένεντι, κάνοντας τους ντετέκτιβ.

Στους στίχους του τραγουδιού ο μεγάλος τραγουδοποιός αφηγείται τα γεγονότα εκείνης της μέρας, σε συνδυασμό με μία σειρά από σκέψεις για την εποχή ενώ δεν λείπουν και κάποιες μεταφυσικές πινελιές, αλλά και ο έμμεσος πολιτικός σχολιασμός, που διακρίνει το ύφος του.