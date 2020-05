Don't Do It: H Nike άλλαξε το πασίγνωστο μότο της σε ένα δυνατό μήνυμα για το ρατσισμό - Aκόμα και η Αdidas έκανε retweet

Η εταιρεία αθλητικών ειδών Nike έστειλε το δικό της μήνυμα κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Τσάβιν που συνελήφθη και διώκεται για ανθρωποκτονία.

Αλλάζοντας το πασίγνωστο motto της "Just Do It" («Απλά κάν'το»), το δημιουργικό τμήμα της εταιρείας έστειλε για πρώτη φορά το αντίθετο μήνυμα: Don't Do It - Μην το κάνεις.

«Για μια φορά, μην το κάνεις. Μην υποκριθείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική. Μην γυρίσεις την πλάτη σου στον ρατσισμό. Μην αποδεχθείς να χάνονται ζωές αθώων. Μην δώσεις άλλες δικαιολογίες. Μην σκεφτείς ότι αυτό δεν σε επηρεάζει. Μην μείνεις σιωπηλός στα μετόπισθεν. Μην σκεφτείς ότι δεν μπορείς να είσαι μέρος της αλλαγής. Γίνε κομμάτι της αλλαγής. Ας γίνουμε όλοι κομμάτι της αλλαγής».

To αντίπαλον δέος, Adidas, έκανε retweet την εν λόγω ανάρτηση και έγραψε: «Ενωμένοι μπορούμε να πάμε μπροστά. Ενωμένοι μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή». Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή.