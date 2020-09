Nεκρός βρέθηκε ο διάσημος DJ και παραγωγός Erick Morillo

Ο DJ και μουσικός παραγωγός Erick Morillo βρέθηκε νεκρός, στο σπίτι του στο Μαϊάμι, σχεδόν ένα μήνα αφότου κατηγορήθηκε για σεξουαλική βιαιοπραγία.

H αστυνομία εντόπισε το άψυχο σώμα του 49χρονου έπειτα από κλήση στην Άμεση Δράση. Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη η αιτία θανάτου του.

Ο Erick Morillo, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσε στην Κολομβία προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ, ήταν ο δημιουργός του hit «I Like to Move It» του 1993. Είχε κερδίσει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το Best International DJ.

Τον Αύγουστο, ο Morillo συνελήφθη έπειτα από καταγγελία γυναίκας για βιασμό σε πάρτι που γνωρίστηκαν. Ο DJ είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 25.000 δολαρίων και επρόκειτο να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου την ερχόμενη Πέμπτη.

Η γυναίκα που έκανε την καταγγελία σε βάρος του είπε πως η ίδια, ο Morillo και μία ακόμη γυναίκα επέστρεψαν στο σπίτι του DJ μετά το πάρτι. Σύμφωνα με την ίδια, ο 49χρονος της έκανε αρκετές ανήθικες προτάσεις, τις οποίες εκείνη απέρριψε. Είπε ακόμη ότι τελικά πήγε να κοιμηθεί στο υπνοδωμάτιο του DJ, φορώντας όλα τα ρούχα της, αλλά ξύπνησε αργότερα γυμνή, με τον Morillo να στέκεται επίσης γυμνός, δίπλα στο κρεβάτι.

Στη συνέχεια, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι και κάλεσε την Άμεση Δράση. Σύμφωνα με το AP, στην εξέταση για βιασμό βρέθηκε το DNA του Morillo. Όταν ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς, εκείνος είπε πως δεν συνεβρέθηκε με τη συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά με μια άλλη, που επιβεβαίωσε τη σεξουαλική επαφή τους.