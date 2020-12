Ο δεύτερος άνθρωπος που εμβολιάστηκε είναι ο William Shakespeare: Η είδηση που προκάλεσε έκπληξη και γέλιο στα social media

Καθώς στη Βρετανία έχουν ξεκινήσει ήδη οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού με την 90χρονη Margaret Keenan να γίνεται ο πρώτος άνθρωπος του δυτικού κόσμου που έλαβε το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech, μια είδηση προκαλεί έκπληξη και γέλιο στους χρήστες των social media: O δεύτερος άνθρωπος που εμβολιάστηκε ονομάζεται... William Shakespeare.

Ο 81χρονος άνδρας με καταγωγή από το Γουοργουικσάιρ εμβολιάστηκε σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κόβεντρι, το οποίο βρίσκεται 32 χιλιόμετρα μακριά από το Στράτφορντ-Απόν-Έιβον, τη γενέτειρα του συνονόματού του, του μεγαλύτερου δραματουργού και ποιητή της Αγγλίας.

Ο εμβολιασμός του Shakespeare σκόρπισε γέλια μέχρι δακρύων στα κοινωνικά δίκτυα και ειδικά στο Twitter, κάνοντας λόγο για «Το Ημέρωμα της Γρίπης» από τη γνωστή κωμωδία του συγγραφέα «Το Ημέρωμα της Στρίγκλας». Μάλιστα, ορισμένοι σχολίασαν το γεγονός ότι ήταν ο δεύτερος που εμβολιάστηκε κατά της COVID-19 στη Βρετανία. Τότε ο Shakespeare ήταν ο ασθενής «2B or not 2B», από τον διάσημο μονόλογο του Άμλετ «To be or not to be», (Nα ζει κανείς ή να μη ζει).

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Getty/ Ideal Images

