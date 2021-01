Ο Bernie Sanders και τα μάλλινα γάντια του είναι το απόλυτο viral meme της ορκωμοσίας

Η ορκωμοσία τους 46ου Αμερικανού Προέδρου τα είχε όλα. Συγκίνηση, εντυπωσιακές εμφανίσεις, καθηλωτικές ερμηνείες και ομιλίες αλλά και ευτράπελα. Ένα από αυτά, γίνεται σήμερα το απόλυτo viral. Ο Bernie Sanders έκλεψε την παράσταση με τα μάλλινα γάντια του και έγινε έμπνευση για αμέτρητα ξεκαρδιστικά memes.

Ο 79χρονος Γερουσιαστής επέλεξε να φορέσει ένα ζευγάρι μάλλινα γάντια με σχέδια για να αντέξει το κρύο της Washinghton. Εκτός όμως από το κατά τα άλλα απαραίτητο και πρακτικό αξεσουάρ, ο τρόπος που κάθεται στην καρέκλα, έχοντας σταυρωμένα τα χέρια στο στήθος ήταν αρκετός για να πάρει το Twitter φωτιά.

Εμφανίστηκε με σκούρο χακί μπουφάν αντί για κοστούμι ή παλτό, και μάλλινα ζακάρ γάντια σε καφέ αποχρώσεις.

«Ο Bernie πήγε στην ορκωμοσία γιατί ήταν στον δρόμο του για το φαρμακείο» σχολίασε ένας χρήστης στο διαδίκτυο, που κατακλύστηκε από αστεία «meme» του 79χρονου γερουσιαστή.

Bernie and Statler might be my favorite #BernieSanders at the #Inauguration #meme so far :-) pic.twitter.com/7zvotb7B3N

— Davis Ray Sickmon Jr (@MidnightRyder) January 21, 2021