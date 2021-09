Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να μας προστατεύσει στο Internet και δεν το κάνει κανείς

Είναι εύκολο, πολλές εφαρμογές μας το προτείνουν κι επιμένουμε να το αγνοούμε. Είναι, όμως, το μοναδικό πράγμα που μπορεί να μας παρέχει προστασία στο Internet. Ο λόγος για την «επαλήθευση σε δύο βήματα», την οποία ελάχιστοι έχουμε ενεργοποιήσει.

Μάλιστα, μόλις το 2,3% των χρηστών του Twitter έχει επιλέξει να προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο, σε μία εποχή που εκατομμύρια λογαριασμοί κινδυνεύουν και νέα ζητήματα ασφαλείας βγαίνουν στην επιφάνεια.

Wow, Gmail SMS 2FA code with an ad tacked on -- Google didn't include the ad, the ad was injected by the carrier. Looks like a phish but isn't.

Mobile carriers injecting ads, especially for SMS 2FA, is awful. It erodes accessibility & trust while teaching folks to click a phish. https://t.co/TwMMfYL4A1

— Rachel Tobac (@RachelTobac) June 29, 2021