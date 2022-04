Το ιστορικό Procuratie Vecchie στη Βενετία ανοίγει πρώτη φορά για το κοινό

Έπειτα από πενταετή ανακαίνιση, το κτίριο Procuratie Vecchie στην πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία είναι για πρώτη φορά ανοιχτό στο κοινό

Η νεοκλασική πρόσοψη του Procuratie Vecchie στη βόρεια πλευρά της πλατείας του Αγίου Μάρκου αποτελεί μία από τις πιο γνωστές εικόνες της Βενετίας. Το Procuratie Vecchie χτίστηκε στις αρχές του 14ου αιώνα και από το 1832 στεγάζει τα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής Generali. Στις στοές στο ισόγειο μπορεί κανείς να βρει γνωστά καφέ και εστιατόρια, όπως το Quadri.

Μετά την ανακαίνιση την οποία είχε αναλάβει ο αρχιτέκτονας David Chipperfield, η Generali κράτησε το 2ο και τον 3ο όροφο, αλλά ο 4ος χρησιμοποιείται πλέον από το πρότζεκτ The Human Safety Net, «ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλοβοήθειας» που στηρίζει περιθωριοποιημένες κοινότητες, οικογένειες και πρόσφυγες. Μέρος του πρότζεκτ είναι και η έκθεση «The World of Potential». Η έκθεση δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς από ένα ιταλικό μουσείο- αντί για την Αναγέννηση ή την ιστορία της τέχνης, το «The World of Potential» έχει ως θέμα τις κοινωνικές δεξιότητες μέσα από το φακό της τεχνολογίας. Τα ασυνήθιστα διαδραστικά εκθέματα, από ομαδικά παιχνίδια μέχρι ατομικές δραστηριότητες, καλούν του επισκέπτες να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και ενσυνειδητότητα.

Ο 5ος όροφος θα παραμείνει κλειστός για το κοινό, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες και ΜΚΟ για προσωρινά γραφεία. Όσοι θα δουλέψουν από εκεί θα έχουν την καλύτερη θέα της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ναπολέων είχε αποκαλέσει τη σοφίτα του Procuratie Vecchie «το σαλόνι της Ευρώπης».