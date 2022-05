Hold My Hand: Η Lady Gaga συναντά τον Tom Cruz στο τραγούδι του Top Gun

Η Lady Gaga τραγουδά το επίσημο τραγούδι του «Top Gun: Maverick» και όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει δυναμικά στα επόμενα Όσκαρ.

Το νέο single της Lady Gaga με τίτλο “Hold My Hand”, είναι γεγονός και αποτελεί το τραγούδι από την πολύ-αναμενόμενη ταινία «Top Gun: Maverick», με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

To “Hold My Hand” σηματοδοτεί φυσικά την επιστροφή της Gaga στους δικούς της στίχους και παραγωγή, μετά τη μουσική που επιμελήθηκε η ίδια με το soundtrack album της ταινίας “A Star Is Born”, για το οποίο φυσικά βραβεύτηκε με Όσκαρ.

