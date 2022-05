Τα θερινά σινεμά ανοίγουν τις πόρτες τους: Μια ματιά στα highlights του φετινού κινηματογραφικού καλοκαιριού

Ήρθε η εποχή για θερινά σινεμά και σας προτείνουμε τις καλύτερες επιλογές ταινιών που πρόκειται να κυκλοφορήσουν το φετινό καλοκαίρι

Τα θερινά σινεμά μάς υποδέχονται αρκετά νωρίς φέτος – ήδη από τις 5 Μαΐου – ενδεχομένως λόγω ενός αρκετά δύσκολου χειμώνα για τις κλειστές αίθουσες. Με σύμμαχο τον καλό καιρό προχωρούν με αισιοδοξία στην θερινή περίοδο προβολών, με πληθώρα ταινιών για όλα τα γούστα.

Εμείς καταγράφουμε τις σημαντικότερες ταινίες που αξίζει να παρακολουθήσετε σε ένα από τα αγαπημένα σας θερινά σινεμά, από τα μεγάλα blockbuster έως…τις σινεφίλ ταινίες των μεγάλων φεστιβάλ!

*Οι ημερομηνίες σε ορισμένες πρεμιέρες ενδέχεται να αλλάξουν.

Tα Blockbuster

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» του Sam Raimi: Από 05/05

Ο Doctor Strange κάνοντας ένα ξόρκι άνοιξε τις πύλες για το πολυσύμπαν και τώρα έχει να αντιμετωπίσει πολλές άγνωστες απειλές και κυρίως μια που τον αφορά άμεσα και δείχνει η πιο δύσκολή. Ο Benedict Cumberbatch επιστρέφει ως Doctor Strange, έχοντας συντροφιά την Elizabeth Olsen ως Wanda Maximoff. Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Sam Raimi, γνωστός κυρίως για τις ταινίες τρόμου αλλά και για την αξέχαστη τριλογία του Spiderman με τον Tobey Maguire.