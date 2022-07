10 ταινίες του Στάνλεϊ Κιούμπρικ που άλλαξαν τον κινηματογράφο

Με αφορμή την πρόσφατη επέτειο της γέννησης του σπουδαίου σκηνοθέτη, εμείς ρίχνουμε μια ματιά στις οποίες με τις οποίες άφησε το στίγμα του στον κινηματογράφο

Ο Στάνλει Κιούμπρικ γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1928, και κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στον κινηματογράφο, με τις υπέροχες ταινίες του και τον ιδιαίτερο τρόπο σκηνοθεσίας του. Βασίζοντας τις ταινίες του σε βιβλία, γράφοντας ο ίδιος το σενάριο, και σκηνοθετώντας διαξονικά και με μεγάλη προσοχή κατάφερε να δημιουργήσει αριστουργήματα, τα οποία έβαλαν την βάση για το σινεμά όπως το ξέρουμε σήμερα.

Εμείς με αφορμή την πρόσφατη επέτειο της γέννησής του, ρίχνουμε μια ματιά στις 10 πιο εμβληματικές ταινίες του.

Σταυροί στο μέτωπο – Paths of Glory, 1957

Έχοντας ήδη εδραιώσει την θέση του στη μεγάλη οθόνη, με ταινίες όπως το Το χρήμα της οργής (The Killing), ο Κιούμπρικ θέλησε να κάνει ένα πρότζεκτ που θα μπορούσε να τον ανεβάσει επίπεδο. Αυτή η ευκαιρία βρέθηκε μέσα στο σενάριο του Paths of Glory. Το Paths of Glory μιλάει για έναν αξιωματικό του Γαλλικού Στρατού που προσπαθεί να υπερασπιστεί τον ίδιο και τους 3 στρατιώτες του, που περνούν από στρατιωτικό νόμο καθώς αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε μία αποστολή αυτοκτονίας. Από τόσο νωρίς είναι που ξεκινά ο αντιπολεμικός και πολιτικός τόνος που αφήνει ο Κιούμπρικ σε σχεδόν όλες τις ταινίες του. Ο Κερκ Ντάγκλας είναι απαραίτητος πρωταγωνιστής σε αυτή την ταινία, και του δίνεται ένας αρκετά περίπλοκος ρόλος, καθώς αντιμετωπίζεται από τους ανωτέρους του αρνητικά, όταν αποφασίζει να δει τους στρατιώτες του σαν κάτι παραπάνω από αναλώσιμους, εκτιμώντας την αξία της ανθρώπινης ζωής. Στην σκηνοθεσία του ο Κιούμπρικ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει στοιχεία της εποχής, για να μπορέσει να κάνει την ταινία να φαίνεται πιο ιστορική, και έτσι πιο αληθοφανής.